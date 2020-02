Wesel: Diese Freizeitaktivitäten hat die Stadt zu bieten

Wesel. Neue Broschüren zeigen, was in Wesel in der Freizeit möglich ist. Von Stadtführungen über Veranstaltungshöhepunkte bis zur Übernachtung.

Wenn Ende März zum ersten Mal ein Kreuzfahrtschiff der Linie Viking Cruises am Steiger in Wesel festmacht, werden einige der neuen Stadtführer die Passagiere in englischer Sprache auf dem Weg durch die Stadt begleiten. Wesel-Marketing-Geschäftsführer Thomas Brocker ist „total geplättet“ gewesen, dass sich auf den Aufruf so viele Interessenten gemeldet haben, sagte er im jüngsten Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing. Darunter seien viele, die ihr Berufsleben weltweit tätig waren und deshalb die englische Sprache gut beherrschen.

Bis zu 190 Passagiere sollen auf ihrem Weg von Amsterdam nach Antwerpen die Stadt an Rhein und Lippe etwas näher kennen lernen, wobei vor allem deren jüngere Geschichte im Mittelpunkt steht. Die verheerenden Bombenangriffe der alliierten Truppen, die sich am Wochenende zum 75. Mal jähren, und der Wiederaufbau der alten Hansestadt sind das Thema.

Von Dieter Nuhr bis Winston Churchill

Doch nicht nur die Flusskreuzfahrer werden durch die Stadt geführt, sondern jeder, der Interesse an einem bestimmten Thema hat. Ein Heftchen informiert über das Angebot im laufenden Jahr. Ob klassische Stadtführung, offener Stadtrundgang oder Nachtwächterführung - die Auswahl ist mit den Jahren immer größer geworden. So gibt es unter anderem auch eine Hafenführung, einen Lippespaziergang, Frauenwege und eine Kinder-Stadtrallye. „60 Minuit Minutes and more“ sind ebenfalls möglich, es geht „Op de Schlaat“, sprich: auf den Fusternberg, und wer möchte, kann Weseler Geschichte(n) in Prosa und Gedichten erleben. „Wesel und bekannte Kulturschaffende aus alter und neuer Zeit“, können auch entdeckt werden - von Dieter Nuhr bis Winston Churchill.

Veranstaltungen, Märkte und Sportevents enthält ein rotes Faltblatt mit dem Titel „Veranstaltungshighlights Wesel 2020“. Darin sind zum Beispiel auch die vier verkaufsoffenen Sonntage aufgeführt, die am 5. April mit dem Frühlingsfest „Rund ums Grün“, der Immobilia und dem Fahrradaktionstag, am 7. Juni mit „Wesel erleben“, am 25. Oktober mit dem Hansefest und am 6. Dezember mit dem Nikolausmarkt laufen. Auch das Sommerkino gibt es wieder. Es findet diesmal vom 20. bis 23. August in der Aue statt.

Neu aufgelegt wurde auch das Gästemagazin „Wesel entdecken“. Dort wird unter anderem aufs Fahrradfahren verwiesen, das in Wesel an der Tagesordnung ist, auf die Möglichkeiten am und auf dem Wasser die Freizeit zu verbringen, aber auch auf die Wandermöglichkeiten, die sich hier ohne zu kraxeln ganz eben präsentieren. Fehlen dürfen bei allen Angeboten natürlich nicht die Übernachtungsmöglichkeiten, die vom historischen Ort, wie dem Haus Duden, über das moderne Welcome Hotel am Rhein bis hin zum Hausboot auf dem Diersfordter Waldsee reichen. Ein bisschen darin Stöbern macht ganz bestimmt nicht nur Touristen, sondern auch Niederrheinern Spaß.

Alle Broschüren und anderes mehr sind in der Stadtinformation am Großen Markt gratis zu haben.

Personalien

Während es für Imke Lucka, neue Leiterin der Stadtbücherei, die erste Sitzung des Ausschusses für Kultur und Stadtmarketing war, sagte die Kulturbeauftragte Heike Kemper diesem Bereich adieu. Sie bleibt allerdings im Dezernat von Rainer Benien, ist nun Fachbereichsleiterin Soziales, Integration und Wohnen.

Fünf Jahre war Kemper Kulturbeauftragte der Stadt Wesel, die Stelle ist nun ausgeschrieben. In ihre Amtszeit fielen unter anderem das Stadtjubiläum, der runde Geburtstag der Musik- und Kunstschule sowie des Städtischen Bühnenhauses und die Diskussion um die Holzskulptur „Vesalia hospitalis“.