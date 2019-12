Drei Tage lang bieten die Herrlichkeit Diersfordt und die Schützen die Diersfordter Waldweihnacht an.

Wesel. Es ist ein besonderer kleiner Weihnachtsmarkt in Wesels grünem Ortsteil Diersfordt: Die Waldweihnacht vom 13. bis 15. Dezember.

Wesel: Die Diersfordter Waldweihnacht lockt

Umgeben von Waldbäumen und im hellen Glanz weihnachtlicher Leuchtsterne zeigt sich der Schützenplatz am Kaiser-Wilhelm-Denkmal (Mühlenfeldstraße L480) als zauberhafter Ort der „Diersfordter Waldweihnacht“.

Ausgerichtet wird dieser Weihnachtsmarkt gemeinsam vom Heimatverein der Herrlichkeit Diersfordt und dem Schützenverein Diersfordt in ehrenamtlichem Engagement. Der Erlös wird für die gemeinnützigen Zwecke der beiden Vereine verwendet.

Kunsthandwerk, Weihnachtsbäume und Leckereien

Der zauberhafte kleine Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore am Freitag, dem 13. Dezember, 18 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 21 Uhr und Sonntag, 11 bis 20 Uhr. Die Besucher erwartet Kunsthandwerk und handgefertigte weihnachtliche Artikeln in festlich dekorierten Holzhütten und in einem beheizten Zelt.

Täglich von 11 Uhr an gibt es eine große Auswahl an Weihnachtsbäumen, verschiedenste Speisen und Getränke zur Stärkung, ein Zelt-Café mit selbstgebackenem Kuchen, eine rustikale Holzfäller-Feuerstelle zum Aufwärmen und ein musikalisches Rahmenprogramm.

Bläserchor Feldmark-Flüren und die Gräflich Stolberg’schen Jagdhornbläser spielen auf

Der Bläserchor Feldmark-Flüren eröffnet den Weihnachtsmarkt am Freitag um 19 Uhr im Festzelt musikalisch. Die Gräflich Stolberg’schen Jagdhornbläser gehören seit vielen Jahren als besonderer Programmpunkt zur Diersfordter Waldweihnacht. Sie sind am Sonntag ab 12 Uhr zu erleben. Sankt Nikolaus besucht den Waldweihnachtsmarkt am Sonntag um 15 Uhr. Zu dieser Zeit stimmen die Kinder der Evangelischen Kita Sternstraße, Wesel/Flüren mit weihnachtlichen Liedern auf das nahende Fest ein. Bei der großen Weihnachtstombola gib es attraktive Preise zu gewinnen.