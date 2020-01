Wesel: Der Fährhafen Bislich wird bald ausgebaggert

Wesel/Xanten. Im Seitenarm des Rheins in Wesel-Bislich siedeln sich inzwischen seltene Vögel und Pflanzen an. Jetzt soll er wieder für die Fähre passierbar werden.

Zehn Jahre hat es gedauert, bis das Nabu-Naturschutzprojekt in Bislich nunmehr beendet ist. Erfolgreich, wie die Nabu Naturschutzstation Niederrhein mitteilt, obwohl der Seitenarm des Rheins nicht, wie ursprünglich geplant, durchgängig gebaut werden konnte. Ursprünglich sollte eine rund 2500 Meter lange, durchströmte Nebenrinne entstehen, doch ein Grundstückseigentümer wollte nicht verkaufen. Letztlich reichte es für rund 1300 Meter Seitenarm, der nur an einem Ende an den Strom angebunden ist. Doch der Nabu will am Thema bleiben, erklärtes Ziel ist es, letztlich doch den komplett durchströmten Seitenarm zu bekommen.

Für den Heimat- und Bürgerverein soll demnächst auch ein Ärgernis verschwinden: Die Zufahrt vom Rhein zum Liegeplatz der Rheinfähre „Keer tröch II“ wird ausgebaggert. Sie war besonders bei den zuletzt extrem niedrigen Wasserständen kaum noch nutzbar.

Der Eingang zur Nebenrinne ist stark versandet, zudem war bei den Bauarbeiten ein Damm gebrochen und Material in die Rinne gelangt. An einer Lösung ist seit Monaten gearbeitet worden.

4800 Kubikmeter Sand werden ausgebaggert

Derzeit neigt sich das Vergabeverfahren der Arbeiten dem Ende entgegen, die Stadt Wesel ist hier federführend. 4800 Kubikmeter Sand sollen ausgebaggert werden, wegen der Panne bei den Bauarbeiten übernimmt der Nabu laut Stadt Wesel die Kosten für 500 Kubikmeter davon. Man habe sich in dieser Sache harmonisch geeinigt, heißt es.

Ziel des unter anderem von der EU bezahlten Projektes war es, mehr Flussnatur zu schaffen. Beteiligt waren neben der Nabu-Station die Biostation Kreis Wesel, die Uni Köln, das Planungsbüro Koenzen und das NRW-Umweltministerium.

Erster Spatenstich im September 2016

Für Fische, Vögel und Pflanzen ist der Seitenarm ein willkommener Lebensraum. Foto: Thomas Chrobock / Nabu

Nach mehrjähriger Vorbereitung mit Planung, Boden- und Kampfmitteluntersuchungen sowie hydrologischen Modellstudien flossen die Vorgaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sowie die Abstimmungen mit Behörden, Interessengruppen und Grundstückseigentümern letztendlich in das Vorhaben ein.

Im September 2016 begannen mit dem ersten symbolischen Spatenstich die Bauarbeiten, es folgte eine Zeit, in der die Lastwagen unermüdlich zur Baustelle fuhren. Bis zum Herbst 2018 dauerten die umfangreichen Arbeiten an, unterbrochen durch Vogelbrutzeiten und Hochwasserphasen.

„Der Seitenarm bietet nun vielen Pflanzen- und Tierarten einen dynamischen und flussauentypischen Lebensraum, der am Niederrhein selten geworden ist“, stellt der Nabu fest. Durch die tiefe Anbindung des Seitenarms auf dem mittleren Niedrigwasserniveau – entsprechend einem Pegelstand von etwa 1,80 Meter am Pegel Wesel – werde der Seitenarm nun an durchschnittlich 330 Tagen im Jahr mit dem Rhein verbunden sein.

Fische finden Schutz vor Schiffen

Die Artenvielfalt scheint zu profitieren. So stellt der Nabu fest, „dass der Seitenarm und seine Uferbereiche bereits kurz nach der Fertigstellung von seltenen Vogelarten wie Kiebitz und Flussregenpfeifer als Brutplätze genutzt werden“. Die Polei-Minze, eine sehr seltene und gefährdete Pflanzenart, breite sich am Ufer aus und bilde hier ihren wohl größten Bestand in NRW. Viele Fische fänden zudem in dem Seitenarm einen Schutz vor Schiffswellen, so dass sie sich vermehren können.

Doch der Seitenarm versandete derart, dass die Fähre nicht mehr anlegen konnte. „Bei Hochwasserereignissen kam es zu Ausspülungen von Bodenmaterial aus dem Baustellenbereich, das sich teilweise im Bereich des Anlegers der Fähre Bislich-Xanten ablagerte“, sagt der Nabu. „Zudem lagerte der Rhein selbst einiges an Kies und Sand im Anlegerbereich und der rheinseitigen Zufahrt ab.“ Die Baggerarbeiten sollen demnächst beginnen. Ob sie eine langfristige Lösung für das Problem sind, ist derzeit unklar.