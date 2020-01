Wesel. Seit 1978 hat die Blankenburg Vereinigung die Werke des Marschköngis erforscht. Die Dokumente und das Vermögen gehen nun an die Bürger-Schützen.

Wesel: Blankenburg-Vereinigung beendet Arbeit nach 42 Jahren

Nach mehr als 40 Jahre langer Forschung sieht die Internationale Blankenburg-Vereinigung mit Sitz in Hamminkeln ihre Aufgabe, die musikalischen Werke des Marschmusik-Komponisten Hermann Ludwig Blankenburg (1876 bis 1956) zu erforschen, als erfüllt. Aus diesem Grund wurde der Verein aufgelöst.

Gegründet wurde die Vereinigung im Jahr 1978 in Haldern von dem Heimatchronisten Ernst-Karl Kupfrian und Walter Kunz, Mitglied des Isselburger Blasorchesters. „Wir haben die künstlerischen Werke Blankenburgs vollständig erfasst und zusammengetragen und übergeben das dem Bürger-Schützen-Verein zu Wesel“, erklärte Heinz Breuer.

Vereinsvermögen geht an die Bürger-Schützen

Der BSV freut sich über Tonträger, Kompositions-Verzeichnisse, zahlreiche Notensätze und Foto- und Dokumentensammlungen sowie Mitteilungsblätter und Bücher. Insgesamt 39 Ordner umfasst der Schriftverkehr, den die Bürgerschützen ebenfalls archivieren. Jedes einzelne Teil ist in einem Übergabeprotokoll aufgelistet, das BSV-Präsident Ferdi Breuer unterschrieb.

Um die 600 Notensätze wären bei der Gesellschaft für Militärmusik mit Sitz in Leverkusen archiviert. Die Schützen erhielten satzungsgemäß auch das Vereinsvermögen in Höhe von 6000 Euro. Geplant sei, die „Schätze“ irgendwann auch der Öffentlichkeit in einer Ausstellung zu zeigen.

Schützen haben eine besondere Beziehung zum Marschkönig Blankenburg

Die Bürger-Schützen haben eine besondere Beziehung zu dem Weseler Komponisten, der auch „Marschkönig“ genannt wird. Er zog im Jahr 1918 nach Wesel und lebte dort bis zum seinem Tod im Jahr 1956. Der Marsch „Abschied der Gladiatoren“ auch „Deutschlands Fürsten“ ist der Marsch, der Blankenburg im Jahre 1906 zu seinem internationalen Durchbruch verhalf. „Jedes Schützenfest wird mit einem Marsch des Musikers eröffnet“, berichtete der Präsident.

Aber nicht nur in und um Wesel sind die Blankenburg-Märsche populär, sondern der Marschmusiker erfreute sich auch internationaler Beliebtheit. Seine Märsche werden zum Beispiel bei der Wachablösung am Buckingham Palast gespielt.