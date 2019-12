Wesel. Verein hat die Hürden genommen: Vom kommenden Jahr an kann der Hilfsfonds für in Not geratenen Brustkrebspatientinnen starten.

Wesel: Aktion B unterstützt krebskranke Frauen finanziell

Die Vorfreude ist groß beim Verein „Aktion B – Brustgesundheit am Niederrhein“. Der lange Weg der Formalitäten ist genommen, ab Januar kann der Hilfsfonds endlich angezapft werden.

Doch ist gibt noch einige weitere positive Nachrichten des Vereins aus Wesel: Der zweite Pink Schuh Day im Oktober verlief erfolgreich, die Einnahmen in den vier Veranstaltungsorten Wesel, Dinslaken, Emmerich und Kleve, füllen die Kasse mit rund 5000 Euro. Und im kommenden Jahr feiert der Verein seinen zehnten Geburtstag.

Krankentransport zu einer Spezialklinik

Mit Beginn des neuen Jahres kann also die Unterstützung für an Brustkrebs erkrankten Frauen starten. Der Fonds soll unmittelbar Hilfe leisten, Frauen, die einerseits an Krebs erkrankt sind und sich unverschuldet in finanziellen Schwierigkeiten befinden, unter die Arme greifen.

So hat sich beispielsweise über die Homepage eine Frau aus dem Kreis Wesel gemeldet, die finanzielle Unterstützung für einen Krankentransport zu einer Spezialklinik in Bochum beantragt hat. Zwei weitere Frauen hatten sich per Mail gemeldet, aber auf Rückfragen nicht mehr reagiert.

Bedürftigkeit muss nachgewiesen werden

„Denn es müssen natürlich einige Voraussetzungen erfüllt sein“, wie die Vorsitzende Dr. Daniela Rezek und ihre Stellvertreterin Barbara Muhr betonen. So sollten die Antragstellerinnen alleinerziehend oder alleinstehend sein, dürfen monatlich nicht mehr als 416 Euro netto verdienen und müssen ihre Einkommensnachweise oder Steuerbescheide vorlegen.

Hinzu kommt ein Nachweis des behandelnden Arztes über die Brustkrebserkrankung. Der Grundsatz des Vereins lautete: So wenig Bürokratie wie nötig, so viel Information wie möglich. Die Zuwendungen liegen je nach Bedürftigkeit zwischen 200 und 500 Euro.

Anträge sind im Internet zu finden

Der Antrag kann von der Homepage www.aktion-b.de heruntergeladen werden, wobei die Seite noch überarbeitet werden soll. Über die Anträge berät und entscheidet ein mehrköpfiges Gremium des Vereins, die Zuwendung erfolgt lediglich ein Mal.

Natürlich ist der Verein, der ehrenamtlich arbeitet, weiterhin auf Spenden angewiesen, freut sich deshalb über jede Förderung.

Tüten Glück auf dem Großen Markt

Für das Jubiläumsjahr hat sich der Verein verschiedene Aktionen überlegt. Am Mittwoch, 12. Februar, werden auf dem Großen Markt wieder „Tüten Glück“ verteilt, um Frauen darauf aufmerksam zu machen, achtsam mit sich und ihrer Brustgesundheit umzugehen.

Vorstellen möchte sich der Verein dann auch bei der Frauenfilmnacht des Unternehmerinnen Forums Niederrhein am 5. März in Kleve. Zwei Tage später ist die Aktion B dann beim Internationalen Frauentag im Rathaus Wesel mit einem Infostand vertreten.

Aktionen für den Brustkrebs-Monat Oktober

Weitere Veranstaltungen zum Jubiläum sind dann im Brustkrebs-Monat Oktober geplant. „Es wird spektakulär und pink“, schmunzelt Daniela Rezek. „Und wir werden der Fantasie freien Lauf lassen – wie jedes Jahr“, betont Barabara Muhr.