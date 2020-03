Wesel: 33-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Wesel. Aus bislang ungeklärer Ursache ist ein Autofahrer aus Köln am Montag von der Schermbecker Landstraße abgekommen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall am Montagabend: Gegen 19,50 Uhr fuhr ein Kölner mit dem Auto auf der Schermbecker Landstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 33-Jährige in Höhe der Straße Am Büschchen nach rechts von der Fahrbahn. Der Wagen stieß gegen einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild und kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer ist schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Hinweise an die Polizei bitte unter 0281 / 107-0.