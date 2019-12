Wer schenkt Debby aus dem Tierheim Wesel ein neues Zuhause?

Zwei Tage vor dem Nikolaustag wurde Debby ins Tierheim gebracht. Die Terriermixhündin ist 13 Jahre alt – ein Alter, in dem sich Hunde eigentlich nicht mehr auf die Suche nach neuen Menschen machen sollten. Doch Debbys Besitzer hatte für seine kleine Hündin nicht vorgesorgt, den Ernstfall, dass er sein Tier überleben könnte, nicht wahrhaben wollen. Als er nun kürzlich verstarb, ließ er Debby zurück. Niemand wollte sie aufnehmen, auch die Verwandtschaft nicht.

„Leider ist dies kein Einzelfall“, sagt Gabi Wettläufer, Leiterin des Tierheims Wesel. „Wir bekommen häufig Hunde und Katzen, um deren Zukunft sich die Besitzer nicht gekümmert haben. Unter den Folgen leider immer die Tiere: Sie sind bei den Angehörigen oft nicht erwünscht, werden im Internet angeboten oder bei uns abgegeben.“

Das Tier für den Notfall absichern

Der Bundesverband Tierschutz und sein Tierheim Wesel bieten Hilfe an. „Treffen Sie rechtzeitig Vorsorge für Ihr Tier“, appelliert Wettläufer an die Tierhalter. „Wenden Sie sich an uns, damit wir Sie beraten können, wie Sie Ihr Tier für den Notfall absichern können.“

Im Bundesverband Tierschutz gibt es seit vielen Jahren den „Freundeskreis betagter Tierhalter“. Dessen Mitglieder, zu denen im Übrigen auch sehr viel jüngere Tierbesitzer gehören, zahlen ein Legat und haben dafür die Gewissheit, dass sich der Verband um alle weiteren Belange des Tieres kümmert.

Debby ist zutraulich und verschmust

Wer nun der verwaisten Debby ein schönes Zuhause schenken möchte, lässt sicherlich ein kleines Hundeherz höher schlagen: Denn Debby ist total zutraulich, liebt Streicheleinheiten und die Nähe zu Menschen. Sie ist für ihr Alter fit; der Tierarztcheck fiel gut aus. Die Hündin geht gerne spazieren, ist freundlich mit Kindern und auch zu Artgenossen. Weil sie nur vier Zähne hat, sollte sie Nassfutter oder Selbstgekochtes bekommen.

Das Tierheim Wesel freut sich an Interesse an seinen Schützlingen und ist zu den Öffnungszeiten im Tierheim gerne da. Im Internet findet man das Tierheim Wesel unter www.tierheim-wesel.de. Wenn man mehr über den Freundeskreis betagter Tierhalter wissen möchte, kann man schauen auf die Webseite des Tierheimträgers, dem Bundesverband Tierschutz unter www.bv-tierschutz.de oder man nimmt Kontakt zur Geschäftsstelle in Moers auf unter 02841/25244.