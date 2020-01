Wem gehören diese Wege in Hamminkeln?

Schon seit Jahrzehnten schlägt sich die Stadt Hamminkeln mit einem kuriosen Problem herum: Von etwa 130 Grundstücken, die in ihrem wirtschaftlichem Eigentum stehen, sind die rechtlichen Eigentürmer weder bekannt noch zu ermitteln. Bei diesen Grundstücken handelt es sich hauptsächlich um Wegeflächen, Wirtschafts-, Feld- und Waldwege sowie um Gewässerflächen wie Abzugsgräben – vereinzelt kommen noch ein paar Quadratmeter Böschung oder Grünland daneben hinzu.

All diese Flächen haben eine Gesamtgröße von gut 49 Hektar und liegen hauptsächlich im östlichen Umfeld des Ortsteiles Dingden – unter anderem geht es um die Wege Beltingshof, Burskamp, Markenweg, Finkenberg, Zum Schießstand, Am Reitplatz, Bokermannsweg, Joostenweg und den Langenhoffsweg.

Offiziell stehen sie im Eigentum von zwei Interessentengemeinschaften – den „Interessenten der Dingdener Mark“ und „Gesamtinteressenten des Dingden’ner Venns“. Doch welche Personen dahinter stehen, sei nicht bekannt, erläutert Hamminkelns Kämmerer Robert Graaf.

„Rezesse“ aus dem Jahr 1894

Diese Grundstücke sind Ende des 19. Jahrhunderts im Wege von Flurbereinigungsverfahren entstanden und durch sogenannte „Rezesse“ aus dem Jahr 1894 den beiden Interessentengemeinschaften zugeordnet worden.

Vor über 125 Jahren taten sich Nachbarn zusammen, um die Wege gemeinsam nutzen zu können – überwiegend aus landwirtschaftlichen Interessen.

Die Grundstücke, genauer gesagt Flurstücke, sind katastertechnisch erfasst, beim Grundbuchamt des Amtsgerichts Wesel aber nicht gebucht – und somit keinem konkretem Eigentum zugeordnet. Die Stadt Hamminkeln pflegt und unterhält schon seit jeher wesentliche Teile jener Flächen, da es sich oft um zur Erschließung erforderliche Straßen und Wege handelt. Teilweise verlaufen auch Schulbusverbindungen über diese Wege.

Rechtsunsicherheiten über die Zuständigkeiten

Allerdings ergeben sich immer wieder Rechtsunsicherheiten über die Zuständigkeiten, unter anderem, wenn angrenzende Grundstücke neu zugeschnitten werden, erläutert Graaf und konkretisiert: „Wir möchten nicht nur wirtschaftlicher, sondern jetzt auch rechtlicher Eigentümer werden.“

Dazu wird zurzeit ein öffentlicher Aushang vorbereitet – wenn sich nach einem halben Jahr dann kein rechtlicher Eigentümer meldet, können diese Flächen in den Besitzt der Stadt übergehen.

In einem ausführlichen Gespräch mit Mitarbeitern des Grundbuchamtes wurde bereits ein möglicher Verfahrensweg vorabgestimmt. Hierzu wird es erforderlich sein, die Flächen zunächst in Grundbüchern zu erfassen, um in einem weiteren Schritt mit der Bestätigung der Stadt, dass die Flächen seit jeher in kommunaler Verwaltung stehen, die Grundstücke in kommunales Eigentum zu übertragen.





>>> TEILE DER FLÄCHEN SIND BEREITS ÜBERTRAGEN:

In der Vergangenheit wurden bereits in Einzelfällen Wegabschnitte (so am Kapellen- und Langenhoffswegs) nach einzelnen Grundbuch-Anlegungsverfahren in kommunales Eigentum überführt.

Dieses aufwändige Beteiligungsverfahren würde bei 130 Grundstücken jedoch einen riesigen Aufwand bedeuten.