Schermbeck. Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth spricht im Interview über die Themen Polizei, Sicherheit, und den Besuch des Innenministers am Montag.

Was sich Schermbecks Bürgermeister von Herbert Reul wünscht

Im Januar 2019 war NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser Gast beim Neujahrsempfang der CDU Schermbeck. Tage zuvor hatte sich Bürgermeister Mike Rexforth im NRZ-Interview von der Ministerin ein zusätzliches Gutachten zu den Folgen des Umweltskandals um die Ölpellets im Gahlener Mühlenberg gewünscht. Und siehe da: Genau dies verkündete Heinen-Esser bei ihrem Besuch in Schermbeck dann auch. Nun kommt am Montag, 27. Januar, der Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, zum CDU-Neujahrsempfang ins Schermbecker Rathaus.

Herr Rexforth, welches Gastgeschenk wünschen Sie sich in diesem Jahr von Minister Reul?



Erstmal muss ich sagen, er hat mich kürzlich unheimlich beim Empfang der CDU in Wesel beeindruckt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das, was im vergangenen Jahrzehnt im Hinblick auf Polizei in unserem Land vielleicht nicht optimal gelöst wurde, verbessert wird. Dass diese Mängel erkannt werden und daran gearbeitet wird, das abzustellen. Herr Reul ist schon kräftig dabei, dies umzusetzen.



Was bedeutet das konkret?



Die Ausstattung der Polizei ist wichtig – diese Menschen gehen tagtäglich in extremste Situationen hinein. Die Welt wird nicht einfacher, unsere Bürgerschaft wird nicht einfacher, der Ton verschärft sich und auch der Respekt vor Behörden schwindet. Da muss die Polizei einfach hervorragend ausgestattet sein.

Lokales Herbert Reul spricht Montag beim Neujahrsempfang Die CDU Schermbeck setzt die Tradition ihrer hochkarätig besetzten Neujahrsempfänge für alle interessierten Bürger auch in diesem Jahr fort. Die stets sehr gut besuchte Veranstaltung läuft am Montag, 27. Januar, ab 19 Uhr im Begegnungszentrum des Schermbecker Rathauses. Gastredner wird dann der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sein. „Wir sind froh, dass es uns mit Unterstützung unserer Landtagsabgeordneten Charlotte Quik gelungen ist, in Kürze den Innenminister unseres Bundeslandes als Gastredner bei uns in Schermbeck begrüßen zu dürfen“, zeigt sich der Gemeindeverbandsvorsitzende Ulrich Stiemer erfreut. Im Januar 2019 durfte die CDU Schermbeck NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser zum Neujahrsempfang begrüßen. 2018 war der damalige Finanzstaatssekretär und heutige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Schermbeck zu Gast. 2017 besuchte der damals amtierende Bundestagspräsident Norbert Lammert die Veranstaltung.





Wie wird das umgesetzt?



Herr Reul hat da schon die ersten richtigen Entscheidungen getroffen – in Bezug auf Ausstattung und Fahrzeuge, denn da war einiges im Argen. Ich wünsche mir, dass er diesen Atem auch weiter hat, diese Missstände zu beseitigen. Ich würde mir wünschen, dass er den Weg der personellen Aufstockung weiter geht und dabei sogar noch ein bisschen mutiger ist.

Was meinen Sie mit „noch ein bisschen mutiger“?



Ich glaube, dass die 2500 Neueinstellungen pro Jahr nicht ausreichend sind, wenn man sich die Statistiken anguckt, wie viele von der 2500 auf dem Weg der Ausbildung auf der Strecke bleiben (wie ich hörte 15 Prozent und mehr). Und wenn man sich die demografische Entwicklung anguckt, bleibt am Ende nicht eine echte personelle Mehrausstattung übrig. Man bräuchte aber Verstärkung in bestimmten Bereichen wie Kleinkriminalität und auch im Streifendienst. Deshalb sollte Herbert Reul, auch wenn es Geld kostet, mehr Personal einstellen.

Wie sollte das konkret für Schermbeck aussehen?



Wenn mehr Personal da ist, haben wir in Schermbeck vielleicht auch das Glück, dass der Kreis Wesel seine nicht besetzten Stellen mal wieder besetzt bekommt. Damit hat natürlich auch der Landrat mehr Spielraum im ländlichen Bereich, der nachweislich von der Kriminalitätsstatistik ja anders zu sehen ist als der städtische Bereich. Er hätte dann aber die Möglichkeit, hier den Streifendienst so zu verstärken, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verbessert wird.

Wie ist denn die Situation in der Gemeinde Schermbeck?



Wenn man der Kriminalitätsstatistik Vertrauen schenkt, und das mache ich, muss man erkennen, dass wir eine deutlich bessere Situation vorfinden, als wir die in den 90er oder sogar 60er Jahren hatten. Wir haben eine deutlich höhere Aufklärungsquote, die Anzahl der Straftaten ist rückläufig – aber das Sicherheitsgefühl der Bürger geht damit nicht einher, sondern entwickelt sich in die andere Richtung. Das finde ich äußerst besorgniserregend. Wir müssen da als Gesellschaft entgegenwirken. Ich kann dieses Gefühl nicht verstehen, denn ich glaube schon, dass wir in einem sicheren Rechtsstaat leben. Alles schlecht und katastrophal zu reden, ist fatal.

Was kann man dagegen tun?



Da müssen wir alle als Zivilgesellschaft Courage haben, genau hingucken und sagen: Das, was in Sozialen Medien gestreut wird, bewusst oder gefühlsmäßig geäußert wird, ist nicht die Situation in unserem Land. Was vielleicht hilft, wieder Vertrauen zu bilden, wäre: Die Präsens vor Ort verstärkten.

So, dass man mit dem Polizisten auf der Straße wieder sprechen kann, weil er sichtbar ist. Man muss die Bürger ernst nehmen in ihrem temporären Sicherheits-Unwohlsein – da helfen nur Köpfe, die auch sichtbar sind.