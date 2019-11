Der laute Knall war auch in der Nähe der Zitadelle in Wesel zu hören.

Wesel. Viele Weseler haben am Dienstagabend laute Knall-Geräusche gehört. Die Polizei forscht zwar nach, hat aber noch keine Ursache gefunden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was hat da geknallt? Wesel diskutiert über laute Geräusche

Was war das nur? Nach mehreren lauten Knallen am Dienstagabend rätseln viele Weseler über die Ursachen. Nicht nur in Facebook-Gruppen sind die auffälligen Geräusche am Mittwoch ein großes Thema, auch von Polizei und Mitgliedern der NRZ-Redaktion wurden sie zwischen 19 und 20 Uhr gehört.

Bei Facebook berichten mehrere Nutzer, dass es am Abend mindestens zwei laute Knalle waren. So schrieben verschiedene Weseler in dem sozialen Netzwerk davon, dass die Knalltöne etwa in der Feldmark, in Obrighoven, in Lackhausen oder in der Nähe der Zitadelle vernommen worden seien.

Knall war in vielen Ortsteilen von Wesel zu hören

Die Knalle waren nicht unmittelbar hintereinander zu hören, sondern in größeren Abständen. Am Mittwochmorgen war auch die Polizei mit der Ursachenforschung beschäftigt – kam aber nicht wirklich weiter. „Es gab am Mittwochmorgen mehrere Anfragen, wir wissen bisher aber nicht, was es war“, sagte eine Polizeisprecherin. Sie selbst hatte die Geräusche am Abend ebenfalls in der Feldmark gehört.

Eine Anfrage bei der Feuerwehr blieb am Mittwochmittag ebenfalls ergebnislos. Einsätze gab es am Dienstagabend nicht. Und bei der Polizei seien dazu keine Notrufe am Dienstag eingegangen. Auch die Stadt wusste nichts über mögliche Ursachen zu berichten. Gerüchte, dass gezündete Böller an der Rheinpromenade Ursache für die lauten Geräusche waren, konnte die Polizei nicht bestätigen. (rku)