Warum die Engelkirche in Wesel derzeit keinen Engel mehr hat

Mit Freude haben die Besucher der Engelkirche in Fusternberg zur Kenntnis genommen, dass das Gotteshaus nun endlich über einen Aufzug erreichbar ist. Den Lift hatte sich die Gemeinde schon lange gewünscht, denn die Kirche liegt etwas erhöht und ist nur über Treppen erreichbar. Aber, so fragen sich einige, so ist die Engelsfigur geblieben, die so viele Jahre auf dem Außengelände stand?

Die Skulptur musste aufgrund der Bauarbeiten an dem Aufzug vorübergehend abgebaut werden, erklärt der Leitende Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Nikolaus, Stefan Sühling, auf Anfrage. Denn der Aufzugschacht musste aus Platzgründen außerhalb des Gebäudes errichtet werden – und dafür musste die Figur weichen.

Engelsfigur stammt von einem Familiengrab

Die Bronze-Figur aus dem 19. Jahrhundert hat früher einmal auf einem Familiengrab gestanden und ist nach dem Krieg vor der Kirche „Zu den heiligen Engeln“ aufgestellt worden.

Die Figur wird im Laufe des Jahres 2020 wieder installiert, versichert Stefan Sühling. Allerdings kann er noch keinen genauen Zeitpunkt nennen. Denn erst einmal stehen im kommenden Jahr Arbeiten in den Außenanlagen der Kirche an. Wann diese abgeschlossen sein werden, lasse sich derzeit nicht sagen. Außerdem muss die Bronzefigur selbst auch etwas aufgearbeitet werden, das Metall hat im Laufe der Jahre gelitten, erklärt Sühling.

Neuer Platz für den Engel soll sicher vor Vandalismus sein

Anschließend werde man einen Platz vor der Kirche auswählen. Dieser soll wegen der Gefahr von Vandalismus möglichst unzugänglich für Passanten sein. (rme)