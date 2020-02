Hünxe: Drevenacks Glocke in der Dorfkirche ist 500 Jahre alt

Es sind vertraute Töne, die seit Generationen zu Drevenack gehören und die nach Heimat klingen: Das Geläut der alten Dorfkirche. Zwei Glocken begleiten von jeher das Leben und Sterben im Dorf.

Die ältere, für eine Dorfkirche ungewöhnlich große Glocke, ist ein Werk des westfälischen Glockengießers Wolter Westerhues (1497 bis 1548). Sie erklingt seit 500 Jahren in Drevenack – für die Evangelische Kirchengemeinde ein Anlass, unter dem Motto „Grundton Heimat 1520 bis 2020“ ein Festjahres-Programm anzubieten.

Der Drevenacker Glockenturm stammt aus dem 12. Jahrhundert, die Kirche selbst aus dem 15. Jahrhundert. An ihrer Stelle stand zuvor bereits eine Kirche, deren Reste mit verbaut sind. Foto: lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Man sieht der Glocke die Jahrhunderte nicht an. Anders als ihr Partner, um 1693 vom lothringischen Gießer Joseph Jullien gegossen, hat der Westerhues-Glocke das halbe Jahrtausend kaum etwas anhaben können. 1230 Kilo wiegt sie und ist dem Heiligen Sebastian gewidmet.

500 Glocken in der Kirche

Die Menschen haben ein besonderes Verhältnis zu ihr. „Mit ihrem schönen weichen und fülligen Klang wirkte sie Jahr um Jahr ins Land hinaus, weithin hörbar, denn noch kein alltäglicher Geräuschpegel aus Verkehr und Arbeitswelt wies sie in die Schranken“, schreibt Claus Peter in seinem Aufsatz über die Drevenacker Glocken. „Für manche ist das nur Lärm“, sagt Pfarrer Helmut Joppien, „anderen ist es vertraut seit der Kindheit“.

Im Glockenjahr planen die Pfarrer Helmut Joppien und Anke Bender eine besondere Ausstellung: Nicht weniger als 500 Glocken sollen in der Dorfkirche erklingen im Rahmen der Ausstellung „Süßer die Glocken nie klingen“.

500 Glocken aus Privatbesitz sollen erklingen

„Wir sammeln Glocken aller Art aus Privatbesitz“, sagt Anke Bender. „Kuhglocken, Weihnachtsglocken, alles mögliche. Wir haben bereits eine kleine Schiffsglocke und eine Tischglocke.“ Bis Sonntag, 26. April, können die Glocken und Glöckchen abgegeben werden. „Es wird noch eine Herausforderung, sie alle in der Kirche anzubringen“, sagt Bender und schmunzelt.

Und die Glocken sollen auch für die Orgel erklingen, „wir hoffen auf 500 Spenden à 100 Euro für die Orgelrenovierung“, erläutert Helmut Joppien. Die ist fällig und wird tatsächlich 50.000 Euro kosten.

Für die Gemeinde ist es ein spannendes Jahr. „Alle denken über die Glocken nach“, erläutert Bender, die Chöre proben an einem Lied zum Thema, die Jugendgruppe befasst sich damit. Der Klang des alten Geläuts im Kirchturm wird das Jahr durchziehen, „es geht auch um die Theologie der Glocke“, die in früheren Zeiten auch vor Unwetter, Feuer und anderem weltlichen Unheil warnte.

Im Kirchturm hängt eine Erinnerung an den Abtransport der alten Glocke im April 1942. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der Abtransport im Jahr 1942

Acht Jahre lang schwieg die große Westerhues-Glocke von Drevenack: Am 27. April 1942 wurde sie ausgebaut und abtransportiert, einige ältere Gemeindemitglieder erinnern sich noch an diesen traurigen Tag.

Das Werk des Glockenbaumeisters sollte für Waffen eingeschmolzen werden. Wunderbarer Weise tauchte die Drevenacker Glocke unversehrt wieder auf: Im Herbst 1946 meldete der katholische Pfarrer Franzen aus Hettstedt im Südharz, dass in seinem Ort eine große Menge Glocken lagerten, unter ihnen die Drevenacker Glocke.

Unversehrt zurück in der Heimat

Isabella Benninghoff-Lühl hat in ihrer Drevenacker Chronik das Geschehen festgehalten: Rendant Wilhelm Spickermann fuhr nach vergeblichen Eingaben dorthin und fand 454 Glocken mit einem Gesamtgewicht von 181.000 Kilogramm vor. Auf Widerstände stoßend, überlegte er gar, das wertvolle Stück heimlich aus der russisch besetzten Zone zu holen, ließ sich aber davon abhalten: sibirische Arbeitslager und Schlimmeres hätten ihm gedroht.

Erst im Jahr 1949 kehrte die Glocke nach Hause zurück, erklang erstmals zur Konfirmation 1950 wieder. Anno 2020 wird das unverwechselbare Geläut häufig zu hören sein.

Das Programm des Festjahres im Zeichen der Glocke

Der Blick vom Kirchturm im lauf der Jahre, Bilder und Erzählungen, stehen am Dienstag, 31. März, von 20 Uhr an im Gemeindehaus auf dem Programm.

Am Samstag, 4. April, geht es in Fahrgemeinschaften zur Glockengießerei in Gescher – wer dabei sein möchte, meldet sich bis zum 27. März im Gemeindebüro. Der Ausflug kostet 16 Euro plus Anreise und startet um 12.30 Uhr am Kirchplatz.

Viermal 500 Jahre Glockenklang – unter diesem Thema steht eine Radtour nach Hünxe, Eppinghoven und Hiesfeld, wo weitere Westerhues-Glocken aus dem Jahr 1520 hängen, Anmeldung bis zum 16. April im Gemeindebüro.

Am 26. April ist Abgabeschluss für die Glocken der Ausstellung „Süßer die Glocken nie klingen“, die schließlich Pfingstsonntag, 31. Mai, eröffnet wird.

Der Karlsruher Pfarrer Dr. Wolfgang Vögele spricht am 27. Mai „Hörst Du nicht die Glocken? Über die Glockenkultur der Gegenwart“

Das Gemeindefest am 21. Juni steht unter dem Glockenthema, ebenso am 23. Juli das Sommerkonzert des Kirchenchores und am 9. August um 11 Uhr der Gottesdienst im Grünen am Lühlerheim.

Schließlich endet das Jahr mit einem Rundfunkgottesdienst im Deutschlandfunk am 20. Dezember um 10 Uhr.