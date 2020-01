Wesel. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise: In der Nacht auf Montag drangen Unbekannte in die Weseler Apollopassage ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ungebetene Besucher in der Weseler Apollopassage

Wieder waren Einbrecher in der Weseler Innenstadt unterwegs. Wie die Polizei meldet, drangen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Appollopassage ein. Die Täter erbeuteten unter anderem einen Tresor aus dem Hausmeisterbüro und Bargeld aus dem Kassenautomaten des Parkhauses. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen etwas bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Wache in Wesel, 0281 / 1070.