Unfall mit Kind in Schermbeck: Verdächtige (82) ermittelt

Schermbeck. Eine Zeugin hat sich bei der Polizei gemeldet. Sie war hinter der mutmaßlichen Fahrerin unterwegs. Ihr Sohn hatte sich das Nummernschild gemerkt.

Wie berichtet gab es am Freitag Früh einen Verkehrsunfall an der Straße Landwehr. Aufgrund der Medienberichterstattung hat sich Dienstag eine Zeugin beim Verkehrskommissariat in Dinslaken gemeldet.

Sie befand sich zusammen mit ihren beiden neun und zwölf Jahre alten Söhnen in dem Pkw hinter dem Auto der unbekannten Frau. Eine Berührung hat die Zeugen zwischen dem Jungen und dem Auto zwar nicht gesehen, sich aber trotzdem gemeldet, da sie hörte, wie der Junge laut rief und gegen die Seitenscheibe des Pkw schlug, wohl um auf sich aufmerksam zu machen. Der zwölfjährige Sohn hatte sich das Kennzeichen des Autos gemerkt und zu Hause aufgeschrieben.

Tatverdächtig ist eine 82-jährige Frau aus Schermbeck. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.