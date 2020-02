Blaulicht Unbekannte brechen in Jugendheim in Wesel-Büderich ein

Wesel. Die Diebe brachen einen Notausgang auf und entwendeten aus dem Jugendheim in Wesel-Büderich eine Playstation 4 samt Zubehör.

In der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 15.20 Uhr, brachen Unbekannte in einen Jugendclub in Büderich an der Schützenstraße ein.

Die Einbrecher hebelten eine Notausgangstür auf, verschafften sich so Zutritt und stahlen eine Playstation 4 mit Zubehör sowie einen Flachbildschirm mitsamt der Wandhalterung.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei Wesel, zu melden.