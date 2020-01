In diversen Gruppen auf Facebook meldete jetzt „Straßenkatzen Wesel und Hamminkeln e.V.“, dass am Montag Polizei und Feuerwehr 18 tote Katzen in Plastiktüten in einer Dachgeschosswohnung in Mehrhoog gefunden worden seien. Auf Nachfrage der NRZ beim Kreis Wesel, hieß es am Dienstag zunächst, dass weder Polizei noch das Kreisveterinäramt am Montag tätig geworden seien.

Eine Stunde später kam dann eine Pressemitteilung: „Anfang Januar wurden in enger Zusammenarbeit zwischen dem Veterinäramt des Kreises Wesel, dem Ordnungsamt der Stadt Hamminkeln und der Polizei insgesamt acht tote Katzen aus einer Mehrhooger Wohnung geholt.

Tierschützer aus Hamminkeln: Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Einige der Tiere waren bereits länger tot. Es bestehe der Verdacht, dass gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde. Daher wurde die Staatsanwaltschaft Duisburg eingeschaltet.“ Die Veterinäre des Kreises, so erklärte es eine Sprecherin, wollten sich nun vor Ort selbst ein Bild machen.

Die Vereinsvorsitzende Karin Obbink erklärte gestern Mittag, dass sie selbst gerade in der Wohnung sei. Sie wolle nun recherchieren, ob es einen Zusammenhang mit den toten Katzen gebe, die vor einiger Zeit immer wieder in einem Container eines Mehrhooger Lebensmittelhändlers gefunden worden waren. (auf)