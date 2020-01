Drückerkolonnen Stadtwerke Wesel warnen vor Betrügern an Tür und Telefon

Wesel. Und wieder eine neue Betrugsmasche, auf die die Stadtwerke Wesel aufmerksam machen. Sie warnen vor der Herausgabe von Daten und anderem mehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtwerke Wesel warnen vor Betrügern an Tür und Telefon

Aktuell häufen sich bei den Stadtwerken Wesel wieder die Hinweise und Anfragen besorgter Bürger, die von unseriösen Strom- oder Gasvertretern kontaktiert wurden. Gerne geben sich die Telefonwerber oder Vertreter an der Haustür als Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel aus.

Sie versprechen hohe Ersparnisse bei einem Strom- oder Gastarifwechsel, geben an, dass bundesweit alle Zähler überprüft werden und verlangen Einsicht in die letzte Rechnung oder fragen ganz konkret Daten ab, wie beispielsweise die Zählernummer. Auch von offenen Rechnungen, die an der Haustür bar beglichen werden sollen, wird berichtet.

Nichts bezahlen oder unterschreiben

Man sollte bei Haustürbesuchen nichts bezahlen oder unterschreiben – betonen die Stadtwerke – auch nicht eine Bescheinigung, dass man „gut beraten“ worden sei. Auch bei Anrufen sollte man vorsichtig sein und keine Zustimmung zur Telefonwerbung geben, da dies schon als Vertragsabschluss interpretiert werden könnte. Die Stadtwerke Wesel warnen deshalb eindringlich davor, Unbekannten Daten preiszugeben.

Stadtwerke-Mitarbeiter können sich ausweisen

Betrüger haben die Möglichkeit, mit Hilfe der Zählernummer und des Namens bereits einen ungewollten Anbieterwechsel durchzuführen. Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel können sich immer ausweisen, bei Unsicherheiten sollte also immer nach dem Dienstausweis gefragt werden.

Die fremden Werber, die die Bürger vor Ort besuchen oder telefonisch kontaktieren, arbeiten nur in den wenigsten Fällen tatsächlich bei einem Energieversorger. Es sind häufig „Drückerkolonnen“, die den Namen der Stadtwerke Wesel missbrauchen und nur darauf aus sind, Vertragsabschlüsse am Telefon oder vor Ort zu generieren.

Im Zweifelsfall anrufen

Sollten Kunden auf diese Art unbeabsichtigt den Strom- oder Gasanbieter gewechselt haben, können sie den Vertrag innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel helfen gerne dabei und bitten die Bürger, im Zweifelsfall unter 0281/96600 anzurufen.