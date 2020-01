Hamminkeln. Mit sechs Anträgen will die Hamminkelner SPD in die Haushaltsberatung starten. Fraktionschef Jörg Adams bezeichnet den Entwurf als solide.

„Solide“ nennt der SPD-Fraktionsvorsitzende Jörg Adams den Haushaltsentwurf 2020 und lobt Kämmerer Robert Graaf auch gleich für die vielen Erläuterungen, die das umfangreiche Zahlenwerk ein wenig durchschaubarer machen. Genau wie die Verwaltungsspitze ärgert sich Adams aber massiv über gesetzliche Rahmenbedingungen, ohne die in der Hamminkelner Kasse ein Plus zu verzeichnen wäre.

Resolution geplant

Klassische Beispiele sind für ihn die Flüchtlingskostenerstattung und die Einwohnerveredelung, bei der ein Kölner haushaltstechnisch mehr wert ist als ein Hamminkelner. „Hier sollte Frau Quik mal was tun“, weist er der CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quik aus Brünen und der schwarz-gelben Landesregierung den Schwarzen Peter zu. Zum Thema Flüchtlingskostenerstattung plant die SPD eine Resolution im Rat zur Abstimmung zu stellen, in der Land zur Übernahme aller Kosten aufgefordert wird.

Richtig und wichtig findet die SPD die Investitionen in die Bildung mit 11,3 Millionen Euro für die Schulen, die 3,7 Millionen Euro, die Hamminkeln im Klärwerk ausgeben will und die 4,3 Millionen Euro für Erschließungsstraßen. So sehr sich die SPD für die Anwohner der Sachsenstraße eingesetzt hat, sei dort nun ein „Ende der Fahnenstange“ erreicht. Die Straße müsse saniert werden.

Ärger über Kritik der Grünen

Geärgert hat sich die SPD über die Kritik der Grünen an der Personalaufstockung. Einerseits beklage man einen „aufgeblähten Haushalt“ und dann wolle man nicht mehr Personal, um die immer umfangreichen Aufgaben zu erledigen. Aber ein Radbeauftragter soll her. Für die Genossen ein dicker Widerspruch.

Auch die Vorwürfe mangelnder Transparenz im Rathaus will die SPD so nicht stehen lassen. „Es gab noch nie so viel Bürgerbeteiligung wie unter Bernd Romanski“, erklärte Jörg Adams und verwies auf die Integrierten Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung.

Sechs Anträge in der Vorbereitung

Mit sechs Anträgen will die SPD in die Haushaltsberatung starten. Sie fordern ein Folgenutzungskonzept für die ehemalige Hauptschule Dingden mit Blick auf eine Verlagerung der jetzigen Grundschule an der Weberstraße und erhoffen sich Synergieeffekte mit einem neu zu errichtenden Kindergarten. In allen Ortsteilen will die SPD den Bedarf an nötigem Wohnraum ermittelt haben und dabei geförderten Wohnraum realisieren. Beispielhaft nennt die SPD die Planungen für das Grundstück „Mattenkamp“ in Brünen. In Ringenberg könnte die Landesinitiative „Baulandpartner“ helfen. Gerade, wenn es um „Baulandpotenzial ist vorhanden, nur nicht verfügbar“ geht, könne diese Initiative unterstützen.

In Zeiten des Klimanotstands will die SPD das vorhandene Klimaschutzkonzept weiter entwickeln und zu einem Umweltschutzkonzept erweitern. Konkret wird die SPD beim Thema Beleuchtung. Die sollte in Dingden am Pastor-Terörde-Weg überprüft und gegebenenfalls erneuert werden, weil auch viele Schulkinder den Weg nutzen. Diese Überprüfung und Erneuerung im Bedarfsfall sollte, so die SPD, sukzessive auch an allen anderen Schulwegen passieren.

Außerdem wollen die Genossen die Sportanlage an der Gesamtschule ertüchtigen und dort gegebenenfalls auch eine Rundlaufbahn errichten.