So entstand die Literarische Weihnacht

Im Jahr 1998 hatten Udo Daniel und Ulrike Haibach-Daniel die Idee, einen literarischen Abend in der Schinkelkirche zu Götterswickerhamm zu veranstalten, da Spenden für notwendige Arbeiten an der Kirche gesammelt werden sollten. Der Abend wurde ein Erfolg, so dass er jeweils immer am 4. Advent stattfand. Bis 2012 musizierte dazu noch die Gruppe Seytensprung. Nach ihrem Weggang aus Voerde wollten sie eigentlich den Termin ruhen lassen. Doch es kam anders.

2013 gab es Kontakte mit der Evangelischen Kirchengemeinde Brünen und ein neuer literarischer Abend entstand. Er ist längst zu einer festen Institution geworden. Die Weselerin Haibach-Daniel ließ ihre Stimme schon in jungen Jahren ausbilden. 30 Jahre lang war sie Inhaberin einer Buchhandlung in Voerde. Heute arbeitet sie als Beraterin und Coach für das Marketing von Kulturinstitutionen und für Kulturschaffende. Sie ist zudem Vorsitzende des Vereins r(h)ein-kultur-welt.