Kriminalität Schreck in Wesel: Einbrecher stand plötzlich in der Küche

Wesel. Unschöne Überraschung am Morgen für eine Frau aus Wesel, die ungebeten Besuch bekam. Sie ertappte einen Einbrecher auf frischer Tat.

Ein unbekannter Täter ist am vergangenen Sonntag gegen 8.10 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Reihenhauses an der Pergamentstraße eingebrochen.

Eine 70-jährige Weselerin hörte laut Aussage der Polizei Geräusche in ihrer Küche.

Als sie nachschaute, bemerkte sie einen unbekannten Täter, der dort persönliche Gegenstände durchsuchte.

Der Täter flüchtete daraufhin durch die Wohnungstür in unbekannte Richtung. Als Beute hat er eine Handtasche mitgenommen.

Die Person ist laut Angaben der Polizei unter 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, mit europäischem Aussehen, trug eine graue Mütze, einen grauen Schal und dunkle Oberbekleidung. Der Schal bedeckte das Gesicht. Hinweise: 0281/1070.