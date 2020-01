Schermbeck: Theatergruppe „Frauensache“ definiert Heimat neu

„Wir sind Heimat“ – mit diesem Slogan werben die Frauen der Theatergruppe „Frauensache“ für ihr diesjähriges Bühnenprogramm. Die zehn Damen haben ihren Spaß an der Sache auch im elften Jahr nach der Gründung nicht verloren. Doch was hecken sie diesmal aus? Wen nehmen sie aufs Korn? Unter dem Motto „Wir sind Heimat“ laden sie zu einem „Heimatabend“ in den Saal Ramirez ein.

Bei der offiziellen Vorstellung des Programms wurde der Begriff „Heimatabend“ von den Akteurinnen Ingrid Bienbeck, Ulla Bienbeck, Petra Becker, Anja Prinz, Anette Speckamp, Claudia Gertzmann, Karin Jasper-Kock, Steffi Ridder, Claudia Oberheim und Anne Heuwing von allen Seiten durchleuchtet.

Reine Frauensache: Heimatabend mal anders

„Mensch, das ist so langweilig in Schermbeck. Hier ist doch nichts los. Vor Weihnachten, da war das klasse, aber jetzt ist tote Hose“, erklärte Claudia Oberheim.

Für sie klinge der Begriff doch eher verstaubt und ‚Old School‘. Sie fügte hinzu: „Heimatabend, wenn ich das schon höre. Das ist doch was für alte Leute. Wer geht da schon hin?“

Schnell wurde sie von Ingrid Bienbeck eines Besseren belehrt. „Wer dahingeht? Alle Frauen sind da und es wird mächtig was los sein“. Vor allem werde es wieder auf der Bühne lustige Sachen geben. Das sei, so Bienbeck, immer schon so gewesen.

Uschi und Herbert sind wieder dabei

Unter anderem dabei ist auch wieder die Uschi mit ihrem Mann, dem Herbert. Im letzten Jahr ist sie noch mit ihrem Mann auf dem Campingplatz gewesen. Jetzt hat sie einen neuen Job. „Lasst euch überraschen, was das ist. Bei ihr treffen sich alle und erzählen sich alles Neue aus Schermbeck und Umgebung“, verriet Ingrid Bienbeck aus dem Programm.

Mit dem Begriff „Heimat“ verbinden alle Frauen etwas anderes, denn für die Frauensache sei dies laut Karin Jasper-Kock, Heimatgeschichten aus Schermbeck. „Für mich ist Heimat auf jeden Fall mehr als Dirndl und Lederhose“, fügt Bienbeck hinzu.

Frauensache-Theater: Kriminell, rührselig, fürsorglich

Wie gewohnt, so versprechen die Akteurinnen, soll es wieder heiß hergehen auf der Bühne. Angefangen von kriminell, rührselig, fürsorglich, tierisch, gewöhnlich, musikalisch und vor allen Dingen, lustig.

Das aktuelle Programm, das seit den Sommerferien bei wöchentlichen Treffs, nach den Weihnachtsferien sogar zweimal und eine Woche vor der Aufführung sogar täglich geprobt und erarbeitet wurde, stehe soweit.

Programm im Ramirez mit eigenen Ideen und Inspirationen aus dem Netz

Die Ideen seien, so Anja Prinz, in der Regel eigene, aber es werden auch Inspirationen aus dem Internet und dem Fernsehen in Programm aufgenommen. „Diese arbeiten wir dann so um, dass es für Schermbeck passt“, so Anette Speckamp. Die Vorstellungen finden statt am Donnerstag, 20. Februar (Weiberfastnacht), sowie am Freitag und Samstag, 21. und 22. Februar, jeweils um 17.30 Uhr im Saal Ramirez. Am Samstag gibt’s eine Party ab 20.30 Uhr.

Die Karten gibt es am Donnerstag, 23. Januar, ab 8 Uhr in der Volksbank. Pro Person können höchstens zehn Tickets erworben werden.