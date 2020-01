Schermbeck: So kam der Teufelsstein nach Weselerwald

Wollte der Teufel bei seinem Wurf nun das Kloster Marienthal oder doch die Kirche in Drevenack treffen? „Man weiß es nicht so genau – für die Kirche hat er zu weit geworfen, für das Kloster nicht weit genug“, sagt Dr. Volker Wrede mit einem Augenzwinkern.

Der Vorsitzende des Vereins Geo-Park Ruhrgebiet steht an dem „teuflischen Tatwerkzeug“, einem etwa acht Tonnen schweren Felsbrocken, der nahe eines Bauernhofes im Schermbecker Ortsteil Weselerwald liegt. Jetzt erläutert eine große Infotafel die von Dr. Wrede erwähnte Legende – und auch die wissenschaftliche Theorie, wie dieser riesige Stein hier aufs Feld kommt.

Der Teufelsstein ist ein Naturdenkmal

Zusammen mit dem Schermbecker Bürgermeister Mike Rexforth, Wirtschaftsförderer Gerd Abelt sowie Anwohner Arnd Itjeshorst stellte der Experte vom geologischen Dienst NRW jetzt die Sehenswürdigkeit vor. Teufelsstein heißt das Naturdenkmal, bei dem es sich aber nicht um einen der vielen Findlinge handelt, die mit den Gletschern der Eiszeit aus Skandinavien bis ins Ruhrgebiet transportiert wurden. „Der etwa acht Tonnen schwere und etwa 2,5 mal 2 mal 1 Meter große Felsblock ist vielmehr ein Tertiär-Quarzit“, erläutert Dr. Wrede, also aus Sand entstanden.

Die Ursprungsregion des „Teufelssteins“ ist die Niederrheinische Bucht, die im Zeitalter des Miozäns vor 23 bis 5,3 Millionen Jahren eine Moorlandschaft war. Hier in der Gegend zwischen Düsseldorf, Mönchengladbach und Aachen entstanden damals mächtige Torfschichten – die heutigen Braunkohle-Lagerstätten. Es gab jedoch immer wieder Meeresvorstöße, bei denen sich zwischen den Mooren Sandbänke und driftende Sandriffe ablagerten.

Wie kam der Teufelsstein nach Schermbeck?

Bei später subtropischen Klimabedingungen verfestigten sich diese Sande. Der lockere Sand wurde zu hartem Sandstein verkittet, wobei der Teufelsstein aus Weselerwald einen sehr hohen Verfestigungsgrad erreicht hat und daher auch als Quarzit bezeichnet wird.

Doch wie ist der Koloss nach Schermbeck gekommen? Es wird vermutet, dass die Verlagerung des Felsbrockens während der Eiszeit (Pleistozän) erfolgte. Eine Eisscholle im Rhein, der in dieser Zeit hierher nach Norden floss, könnte den Transport übernommen haben. „Eine zehn mal zehn Meter große und ein Meter dicke Eisscholle würde den Brocken tragen“, hat Dr. Volker Wrede ausgerechnet.

Bis vor 50 Jahren war der Stein unentdeckt

Bis vor 50 Jahren war den Teufelsstein quasi noch „unentdeckt“, wie Arnd Itjeshorst berichtet: „Als ich ein Kind war, lag der Stein noch ein paar hundert Meter entfernt auf dem Feld und hat nur ungefähr 40 bis 50 Zentimeter aus dem Boden geragt. Mein Vater Kurt und mein Großvater Wilhelm haben sich immer geärgert, dass sie dort mit dem Traktor drumherumfahren mussten. Alle Versuche, den Stein mit dem Spaten auszugraben, scheiterten.“ Im Jahr 1969 wurde der Brocken dann mit einem großem Bagger herausgezogen und nahe des Gehöfts am Weg „Zum Teufelsstein“ aufgestellt.

Teufels-Krallen oder Wurzeln

Laut Legende sind in dem Stein noch die Abdrücke der Teufelskrallen zu sehen, als dieser den Fels packte und schleuderte. Doch auch für diese sichtbaren Einkerbungen gibt es eine wissenschaftliche Erklärung auf der neuen Info-Tafel an dem Naturdenkmal: „Bei den länglichen Löchern in dem Felsblock handelt es sich um die ehemaligen Wurzelgänge von tertiärzeitlichen Pflanzen.“