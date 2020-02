Schermbeck: Baum in Telefonleitung, Wasser im Keller

Schermbeck. Das extrem schlechte Wetter hielt am Sonntag die Feuerwehr Schermbeck auf Trab. Wasser und Sturm ließen die Kräfte immer wieder ausrücken.

Regen und Sturm waren die Ursache dafür, dass die Feuerwehr Schermbeck am Sonntag gleich mehrfach ausrücken musste.

So um kurz nach 11 Uhr, als im Bereich Witte Berge/Brannenweg ein Baum umgestürzt war, der die Fahrbahn blockierte. Die Feuerwehr setzte eine Kettensäge an und beseitigte das Hindernis. Damit war es allerdings nicht getan, denn der Baum hatte auch eine Telefonleitung beschädigt, so dass zusätzlich Mitarbeiter der Telekom kommen mussten.

An der Marellenkämpe sammelte sich später auf einer Baustelle jede Menge Wasser. Die Folge: Es lief in den Keller eines Anliegers. Der hatte schon versucht, mit einer Pumpe gegen die Wassermassen anzukämpfen, was ihm nicht gelang. Gegen 13.30 Uhr alarmierte er die Feuerwehr. Der Löschzug Gahlen, der ohnehin auf der Dorstener Straße aktiv war (die NRZ berichtete) rückte an. Eine Tauchpumpe entwässerte die Baugrube, so dass der Einsatz eine Stunde nach dem Anruf beendet werden konnte.