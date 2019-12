RWW erhöht die Wasserpreise in Schermbeck

Schermbeck. In Schermbeck steigen zum Jahreswechsel die Wasserpreise. 1000 Liter kosten dann 1,37 Euro brutto. Auch der Systempreis steigt an.

Ab dem 1. Januar 2020 gelten neue Trinkwasserpreise bei der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft. Der Mengenpreis je 1.000 Liter Trinkwasser kostet dann 1,37 Euro brutto statt bisher 1,32 Euro. Der Systempreis einschließlich Umsatzsteuer erhöht sich je Wohngebäudetyp ebenfalls etwas: in einem Einfamilienhaus beispielsweise jährlich um 10,59 Euro auf 241,85 Euro, in einem Dreifamilienhaus um 14,42 Euro auf 329,23 Euro, in einem Sechsfamilienhaus um 21,32 Euro auf 486,71 Euro.

Die Preisanpassung entspricht einer Steigerung von umgerechnet rund 1,4 Prozent pro Jahr bezogen auf die letzte Anpassung vor drei Jahren zum 1. Januar 2017. Wie moderat RWW anpasst, zeigen drei Typfall-Vergleiche: so zahlt ein Einfamilienhaushalt mit einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von 100 Kubikmetern Trinkwasser künftig im Monat rund 1,30 Euro brutto mehr. In Mehrfamilienhäusern mit einem Verbrauch von durchschnittlich 90 Kubikmetern Trinkwasser belaufen sich die monatlichen Mehrkosten durchgängig auf weniger als einen Euro.

Weitere effizienzsteigernde Maßnahmen geplant

So wird ein Haushalt in einem Dreifamilienhaus künftig durchschnittlich nur rund 0,78 Euro brutto mehr im Monat für die Versorgung mit Trinkwasser zahlen, einer im Sechsfamilienhaus etwa 0,67 Euro. RWW setzt weiterhin effizienzsteigernde Maßnahmen um. Die Kostensteigerungen der letzten Jahre ließen sich hierdurch jedoch nur zum Teil auffangen, so dass anteilige Tarif- und Preissteigerungen an die Verbraucher weitergegeben werden.

Laut RWW handelt es sich hierbei um gestiegene Sach- und Fremdleistungen, Personal- und Energiekosten, letztere insbesondere deutlich steigend durch EEG-Zuschläge.

Weitere Informationen sind auch auf der RWW-Internetseite unter www.rww.de und im elektronischen Bundesanzeiger www.bundesanzeiger.de zu finden.