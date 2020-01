Noch bevor NRW-Innenminister Herbert Reul während des Neujahresempfangs der CDU Schermbeck ans Mikrofon trat, erhielt er das erste Lob von Schermbecks CDU-Vorsitzendem Ulrich Stiemer: „Ihr Besuch hat schon jetzt eine positive Wirkung: So viel Polizeipräsenz wie heute habe ich in Schermbeck lange nicht gesehen.“

Er sei „ungeheuer nachdenklich“, sagte dann der Minister vor und 160 Gästen gleich zu Beginn seine Rede und sprach einige aktuelle Probleme an: „Wir haben so viele Populisten in einflussreichen Positionen wie nie zuvor.“ Von den USA und England kam er dann auf Deutschland und NRW zu sprechen: Bei vielen Leuten sei das Vertrauen in den Staat erschüttert, obwohl die Sicherheitslage so gut wie selten sei. „Die Gefühlslage der Leute ist total anders als die Fakten“, ergänzte der 67-Jährige.

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, (Dritter von rechts) beim Neujahrsempfang der CDU im Schermbecker Rathaus. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Indirekt machte er dafür die Vorgänger-Landesregierung mitverantwortlich: „Viele Jahre ist bei der Einstellung von Polizisten geschlunzt worden.“ Und außerdem: „Wir müssen uns fragen: Wie können wir Technik besser nutzen?“



Smartphones waren ein Meilenstein

Reul nannte als Beispiel die Anschaffung von 22.000 Smartphones. „Können Sie sich vorstellen, was das für eine Arbeitserleichterung ist? Das war mein wichtigstes Projekt: Von der Steinzeit in die Neuzeit.“

Das Allerwichtigste sei aber, den Polizisten Respekt zu zollen. „In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Wir haben einen Riss in der Schüssel, da stimmt was nicht: Wenn eine Schildkröte überfahren wird, dann haben Sie schnell eine Lichterprozession, aber wo ist der Aufstand der Bürgerschaft für die Polizisten und Rettungskräfte, die angegriffen werden?“ Reul: „Sie müssen mit denen anständig umgehen und sie anständig ausstatten!“

Zum Rechtsextremismus verwies der 67-Jährige darauf: „Es findet in Massen im Internet statt.“ Doch: „Wir brauchen da neue gesetzliche Regelungen, um an die Leute ranzukommen.“ Gleiches gelte auch in Sachen Kindesmissbrauch und bei der Bekämpfung von Terrorismus.



„Polizisten müssen immer konsequent handeln“

Der Minister sprach sich für eine automatische Kennzeichenerfassung in bestimmten Grenzen aus. Zwischen Nixtun und totaler Überwachung gebe es auch was Vernünftiges.

Das A und O sei aber: „Polizisten müssen immer konsequent handeln – Regelverstoß ist Regelverstoß und Recht ist Recht. Zum Glück haben wir ja Gesetze.“

Keiner habe das Recht Gewalt anwenden, außer der Polizei. Und wenn keiner die Regeln überwache, gehe es drunter und drüber, warnte Herbert Reul. Nur so funktioniere das Zusammenleben.

Damit könne auch die CDU punkten, rief der Minister den Schermbecker Christdemokraten zu.

Die Besucher applaudierten beim Neujahrsempfang der CDU allen Rednern. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Schermbecks CDU-Vorsitzender Ulrich Stiemer hatte die Christdemokraten zuvor auf den anstehende Kommunalwahl eingestimmt: „Wenn wir die Zukunft verschlafen, kriegen wir nie wieder eine neue Chance.“



Stiemers Lob für Mike Rexforth

Er versprach, die Schermbecker CDU wolle ihre ganze Kraft zum Wohle der tollen Gemeinde Schermbeck einsetzen.

„Wir haben zum Glück mit Mike Rexforth einen Bürgermeister, der in den letzten fünf Jahren viel bewegt hat sich aber nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern Schermbeck weiterhin für die Zukunft aufstellt.“



>>> BÜRGERMEISTER MIKE REXFORTH WIRFT DEN SCHERMBECKER GRÜNEN POPULISMUS VOR:

Über „Populismus“ und dem „Spiel mit der Angst“ sprach auch der Schermbecker Bürgermeister Mike Rexforth (CDU) und fordert zunächst allgemein, Courage zu zeigen, wenn etwas falsch läuft – „auch in unserem beschaulichen Ort Schermbeck“.

Dann kritisierte er die Grünen-Fraktion ungewöhnlich scharf, unter anderem für deren Kritik an der Schließung der Gemeindebücherei samt Neustart der Bücherei im St.-Ludgerus-Pfarrheim. „Ein Schlag ins Gesicht fürs Ehrenamt“, nennt dies Rexforth.

Auch die Forderung der Grünen, künftig 30 Prozent Sozialwohnungen bei Neubaugebieten vorzuschreiben, nannte er „völligen Irrsinn“. Dies sei keine verantwortungsvolle Politik.



„Grüne betreiben Spiel mit der Angst“

Der Bürgermeister nahm konkret Bezug auf die Haushaltsrede von Grünen-Sprecherin Ulrike Trick, aus der er mehrfach zitierte. „In der Etatrede wird der Populismus und das Spiel mit der Angst besonders deutlich“, bemerkt Rexforth dazu. „Reiner Populismus! Den Menschen hier im Ort Angst einreden, sie würden ihre Wohnungen verlieren und müssten wegziehen.“

Er könne die Grünen nicht verstehen. „Was soll der Populismus?“, fragt Rexforth und wirft den Grünen vor: „Nur mit dem Finger auf andere zeigen, keine eigene Idee entwickeln, kein Konzept - nichts. Nur über andere schimpfen.“

Er wolle den Grünen mit seiner Rede die Augen öffnen und ihnen den Ansporn geben, sich nicht darauf aufzuruhen, mit dem Finger auf andere zu zeigen.

Rexforth fordert die Grünen ganz konkret auf, „selbst Ideen zu entwickeln und konstruktiv sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und an gemeinsamen Kompromissen zum Wohl dieser schönen Gemeinde zu arbeiten.“





>>> EHRUNGEN LANGJÄHRIGER PARTEI-MITGLIEDER:

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft bei den Christdemokraten geehrt wurden Ralf Friedrich Abelt, Jürgen Höchst, Karl Heinz Reßling und Gerald Ruloff. Ausgezeichnet für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Rolf Heckermann und Joachim Lueger. Persönlich konnte allerdings an diesem Abend nur Karl Heinz Reßing die Urkunde und das Präsent entgegennehmen.