Niederrhein. Auf der Bahnstrecke am Niederrhein wird erneut gebaut. Es kommt ab Sonntag zu Verspätungen und Zugausfällen. Ersatzbusse werden eingerichtet.

RE 19: Erneut Einschränkungen zwischen Oberhausen und Rees

Ab kommenden Sonntag (15. Dezember) kommt es aufgrund von Bauarbeiten erneut zu Zugausfällen und Einschränkungen bei der Regionalexpress-Linie RE 19 zwischen Oberhausen und Emmerich.

RE 19: Die Einschränkungen in der Übersicht

Am Sonntag, 15. Dezember (0.35 Uhr bis 6.15 Uhr), und am Montag, 16. Dezember (0.35 Uhr bis 4.15 Uhr), ist die Strecke zwischen zwischen Mehrhoog und Empel-Rees komplett gesperrt. Einzelne Züge, die zwischen Mehrhoog und Emmerich entfallen und werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) ersetzt. Die Busse halten an diesen Haltestellen: Emmerich Bahnhof (Bussteig 1) - Emmerich-Praest Kirche -Rees-Millingen Bahnhof - Rees-Empel Bahnhof - Rees-Haldern Bahnhof - Hamminkeln-Mehrhoog Bahnhof

und . Die Züge des RE 19 in Richtung Emmerich fahren ab Wesel mit geänderten Abfahrtszeiten Sonntag, 15. Dezember, bis Donnerstag, 19. Dezember, jeweils nachts von 23 Uhr bis 5 Uhr: Einseitige Sperrung zwischen Wesel und Dinslaken , bei einzelnen Zügen des RE 19 sind Verspätungen von bis zu 16 Minuten zu erwarten

und , bei einzelnen Zügen des RE 19 sind Verspätungen von bis zu 16 Minuten zu erwarten Donnerstag, 19. Dezember (ab 23 Uhr), bis Freitag, 20. Dezember (5:00 Uhr): Einseitige Sperrung zwischen Voerde und Oberhausen-Sterkrade, bei einzelnen Zügen des RE 19 sind Verspätungen von bis zu 16 Minuten zu erwarten

Abellio empfiehlt den Reisenden, mehr Reisezeit als üblich einzuplanen. Die aktuellen Fahrpläne sind auf der Homepage von Abellio unter „Verkehrsmeldungen“ abrufbar.

>>> Niederrhein-Netz – Übersicht über alle Züge und Bahnhöfe

Zwischen Arnheim und Düsseldorf hält der RE 19 unter anderem in Emmerich, Haldern, Wesel, Dinslaken, Oberhausen und Duisburg. Hier gibt es den kompletten Streckenverlauf in der Übersicht. Mit einem Klick auf den jeweiligen Halt gelangen Sie zu den aktuellen Abfahrtszeiten an den einzelnen Stationen.

