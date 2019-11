Polizeibericht Radfahrer bei Unfall in Hamminkeln-Brünen schwer verletzt

Hamminkeln. Schwer verletzt wurde heute ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hamminkeln-Brünen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer bei Unfall in Hamminkeln-Brünen schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Nachmittag gegen 16.15 Uhr in Brünen. Ein Pkw-Fahrer war auf der Straße „Auf dem Stemmingholt“ in Richtung Bundesstraße 70 unterwegs. Hier bog er nach rechts in Fahrtrichtung Wesel ab.

Dabei stieß er mit einem älteren Radfahrer zusammen, der aus Richtung Wesel kommend den linken Radweg der Weseler Straße befuhr. Der Mann auf dem Fahrrad stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme dauerte längere Zeit an.