Zeugen gesucht Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall in Hamminkeln

Hamminkeln Bei dem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 473 zwischen Hamminkeln und Bocholt starb ein 28-jähriger Mann aus Bocholt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, um den tödlichen Verkehrsunfall auf der B 473 aufzuklären. Dabei war am Montag ein 28-jähriger Mann aus Bocholt mit seinem Auto frontal gegen einen Lkw gefahren.

Der Pkw-Fahrer war gegen 17 Uhr von Wesel in Richtung Bocholt unterwegs und geriet in Höhe der Lammersstiege aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommendem Lkw zusammen.

Vor allem zwei Zeugen interessieren die Polizei

Bei dem wurde der 28-Jährige eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 31-jährige Lkw-Fahrerin aus Bocholt wurde ebenfalls eingeklemmt und aus dem Führerhaus befreit. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht jetzt insbesondere zwei Zeugen: Hinter dem beteiligten Lkw soll am Unfalltag ein Sattelzug ohne Auflieger gefahren sein. Das Fahrzeug kann eventuell dunkel rot gewesen sein. Hinter dem Auto des tödlich verunglückten Fahrers fuhr laut Zeugen ein großer Passat (Limousine) in dunkler Farbe mit Weseler Kennzeichen.

Die Fahrer der beiden Fahrzeuge und weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hamminkeln unter der Telefonnummer 02852 / 966100.