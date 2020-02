Wesel. Die Kreispolizei sucht nach zwei Einbrüchen am Wochenende in Wesel Zeugen. Die Einbrecher erbeuteten jeweils Schmuck.

Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wesel

Unbekannte brachen am Freitag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.40 Uhr, in ein Haus an der Feldstraße ein. Sie durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner und erbeuteten unter anderem Schmuck.

Ebenfalls am Freitag, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten Einbrecher Schmuck aus einem Haus an der Schillstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wesel unter der Rufnummer 0281/1070 entgegen.