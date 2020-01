Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ÖPNV und andere wichtige Themen beim Bürgerbaromter

Der ÖPNV sorgt in Wesel für Diskussionsstoff, denn das Netz der Busverbindungen hat große Lücken. Die Zufriedenheit mit dem öffentlichen Nahverkehr ist auch Thema beim aktuellen NRZ-Bürgerbarometer. In der Befragung zu lokalen Brennpunktthemen haben wir die Menschen um eine Bewertung des ÖPNV gebeten. Aber auch weitere Bereiches des Lebens haben wir unter die Lupe genommen: Wo fühlen sich Menschen unsicher? Wo kaufen sie ein? Wie zufrieden sind sie mit den Freizeitangeboten? Ausführliche Antworten und Geschichten zu diesen und anderen Themen lesen Sie ab Samstag, 25. Januar, täglich in unserem Lokalteil.