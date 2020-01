Ein Warnschild am Zaun am Gelände der Firma Nottenkämper, auf derem Gelände der Tatort liegt

Kreis Wesel. Udo Bovenkerk, der Vorsitzende des Umwelt- und Planungsausschusses des Kreises Wesel, möchte das Thema auf der Tagesordnung sehen.

Ölpellet-Skandal wohl Thema im Ausschuss des Kreises Wesel

Der Vorsitzende des Umwelt- und Planungsausschusses des Kreises Wesel, Udo Bovenkerk, bittet den Landrat beim nächsten Umwelt- und Planungsausschuss am 3. März den Tagesordnungspunkt „Sachstandsbericht Ölpellets Gahlener Mühlenberg“ zusätzlich aufzunehmen.

Er bittet zudem, den Kreistags-Fraktionen die Beantwortung der Fragen des Gahlener Bürgerforums (GBF) kurzfristig vorzulegen.

Als Vorlage bittet er um Unterlagen (die Stellungnahme des Lanuv zu den drei Gutachten und des gesamten Aktenvermerks zu einem Treffen vom 20. Mai 2016, der im Schreiben des GBF teilweise zitiert wird) und um Beantwortung einiger Fragen.

„In Ihrem Schreiben an die Kreis-Fraktionsvorsitzenden vom 5. Juli 2019 hatten Sie mitgeteilt, dass Sie diese zeitnah zum Verfahren unterrichten würden“, so Bovenkerk an den Landrat gerichtet.

Er fragt nun: „Gibt es dazu zwischenzeitlich weitere Erkenntnisse?“