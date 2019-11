Niederrheinbrücke Wesel: Zehn Jahre alt, aber ohne Anschluss

Die Sonne strahlt über dem markanten 130-Meter-Pylon und Hans Löckmann fühlt sich an den Tag genau vor zehn Jahren erinnert, als er mit Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und Ministerpräsident Jürgen Rüttgers auf der Niederrheinbrücke stand, um bei der Einweihung das Band zu durchschneiden.

„Da hatten wir mit dem Wetter richtig Glück“. Das Bauwerk ist längst zur Landmarke und zum Wahrzeichen geworden, das auf kaum einem Foto fehlen darf – besonders, wenn sie nachts angestrahlt wird. Dass die Brücke so aussieht, wie wir sie heute kennen, daran hat auch der damalige Projektleiter seinen Anteil.

Bei der Planung der Niederrheinbrücke spielt auch die Optik eine Rolle

Bei der Planung hat der frühere Ingenieur von Straßen NRW nicht nur die technischen Anforderungen, sondern auch das Aussehen im Blick gehabt. Mehrere Entwürfe des Pylons hingen im Büro des Weselers. „Alle Leute, die hereinkamen, wurden befragt“.

Hans Löckmann war Projektleiter beim Bau der Niederrheinbrücke in Wesel. Foto: Thorsten Lindekamp / FFS

Das Ergebnis ist das optisch gefälligste. Das umgedrehte Ypsilon ist unten etwas schmaler als oben: „Das wirkt ästhetischer“. Auch die roten Röhren, in denen die Stahllitzen verlaufen, geben der Brücke eine besondere Optik.

Brückenanstrich wurde verhindert

Überhaupt nicht einverstanden war der Weseler mit den Aufforderung der Bezirksregierung, den Pylon aus Gründen der Flugsicherheit im oberen Bereich rot-weiß anzustreichen. Darüber schüttelt er heute noch den Kopf: „Stellen Sie sich mal vor, wie das ausgesehen hätte“. Man einigte sich auf die Taglichter, die heute auf der Spitze des Pylons blinken.

Es gab auch Kritik an den Brücken-Plänen

Die Konstruktion der Schrägseilbrücke war damals erst die zweite in dieser Bauart – nur auf Rügen gab es ein ähnliches Modell. Die in den Kunststoffröhren verlaufenden einzelnen Litzen bieten gegenüber den kompakten Seilen anderer Brücken den Vorteil, dass sie bei Bedarf leichter ersetzt werden können.

Großer Bahnhof für die Brücke: Hans Löckmann (v.l.), Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, Bundersverkehrsminister Peter Ramsauer und Ministerpräsident Jürgen Rüttgers bei der Eröffnung. Foto: WEISSENFELS, Markus / FFS

Auch die Variante mit einem Pylon sei besonders, so Löckmann, aber aufgrund der Kurve am rechten Rheinufer nicht anders machbar. Der Weseler erinnert sich, dass es anfangs Kritik an der Brücke gab, einige befürchteten, es könnten Wildgänse dagegen fliegen. Die Bedenken konnten ausgeräumt werden.

Die Baustelle wurde zum Ausflugsziel

Elf Jahre hat sich Hans Löckmann mit dem Projekt beschäftigt, etwas mehr als vier Jahre dauerte der Bau des insgesamt gut 770 Meter langen Bauwerks. Es war das wichtigste und zugleich das letzte große Projekt des heute 73-Jährigen, der seit 2011 im Ruhestand ist.

Während der Bauzeit entwickelte sich die Brücke zum beliebten Ausflugsziel, rund 16.000 Menschen besichtigten die Baustelle. Nach der Fertigstellung hat Hans Löckmann viele positive Stimmen zum Äußeren des Bauwerks gehört – 2012 war es für den Deutschen Brückenpreis nominiert und kam unter die ersten Drei.

Die Südumgehung soll erst 2025 fertig werden

Die Niederrheinbrücke Wesel aus der Luft betrachtet. Foto: Hans Blossey

Was bei der Einweihung vor zehn Jahren allerdings keiner gedacht hätte ist, dass die Brücke im Jahr 2019 auf der rechten Rheinseite immer noch auf der alten Trasse endet, weil die Südumgehung nicht fertig ist. Die neue Umgehungsstraße sollte nach damaligen Planungen eigentlich schon 2014 befahrbar sein, erinnert sich Löckmann, „doch die Genehmigung hat endlos gedauert“.

Mittlerweile tut sich auf der Baustelle einiges, die Arbeiter sind mit dem Bau der Trasse beschäftigt. Nach heutigem Stand wird die B 58n nun im Jahr 2025 fertig sein. Die Rheinbrücke ist dann 16 Jahre alt, aber noch auf der Höhe der Zeit: Sie wurde mit der damals größtmöglichen Traglast für mehr als 30.000 Fahrzeuge pro Tag und 100 Jahre Lebensdauer konstruiert. Ob sie wirklich so lange stehen wird, bleibt abzuwarten.

>> Niederrheinbrücke Wesel ist 770 Meter lang

Gut 335 der gut 770 Meter langen und 29 Meter breiten Niederrheinbrücke führen über den Strom. Der Bau der vierspurigen Rheinquerung kostete rund 73 Millionen Euro. Anders als die Vorgänger-Brücke hat sie keine Rheinpfeiler mehr. Die Beleuchtung wurde 2012 von Altana AG gesponsert.