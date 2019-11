Neuer Bebauungsplan für den Rhein-Lippe-Hafen in Wesel

Wesel. Der Rhein-Lippe-Hafen will größer werden. Das ist nicht unumstritten. Doch der Stadtentwicklungsausschuss stimmt jetzt dem neuen Bebauungsplan zu

Die Erweiterung des Rhein-Lippe Hafens auf 46 Hektar Fläche ist seit vielen Jahren geplant und soll nach dem Ratsbeschluss am 10. Dezember in die Tat umgesetzt werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit stellte am Mittwoch die Weichen dafür und stimmte dem neuen Bebauungsplan zu.

Zuvor entwickelte sich erneut eine Diskussion um die Auswirkungen auf das benachbarte Naturschutzgebiet Lippemündung und auf die Anwohner. Ulrich Gorris (Grüne) schlug vor, einige Aspekte in den Bebauungsplan aufzunehmen: So soll die Abstandsfläche zur Lippeaue vergrößert, die Wände der Firmengebäude begrünt und Verkehrsflächen wie Parkplätze mit Rasengittersteinen gepflastert werden, um die Versiegelung des Boden zu mindern. Diese Zusagen zur Gestaltung der Erweiterungsfläche habe er auch in einem Gespräch mit der Geschäftsführung von Delta Port erhalten.

SPD und CDU wollen keine weiteren Verzögerungen

Die anderen Fraktionen versicherten, sie würden den Vorschlägen zwar grundsätzlich zustimmen, wollten sie aber nicht verbindlich im Bebauungsplan festlegen – unter anderem deshalb, weil der Plan dann erneut offengelegt und damit verzögert würde. „Nicht noch mehr Restriktionen“, lehnte Ludger Hovest (SPD) die Ansinnen ab und Sebastian Hense (CDU) forderte: „Wir müssen den Bebauungsplan jetzt auf den Weg bringen, damit wir weiterkommen.“

Immerhin sei jahrelang daran daran gearbeitet worden, gab auch Ludger Hovest zu Bedenken, die Geschäftsführung von Delta Port habe schon Interessenten für die Fläche abweisen müssen. Wenn die Hafengesellschaft jedoch bei der Vergabe der Grundstücke die Gestaltungsvorgaben einbringen könne, sei das begrüßenswert.