Neue Belüftung

Die städtische Ausstellungsfläche in der Brisürenkasematte des LVR-Niederrheinmuseums Wesel steht immer noch leer. Damit sie genutzt werden kann, möchte die Stadt einen Technikraum auf der Wiese nebenan anbauen. Nur so wird die nötige Belüftung der 150 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche möglich. Durch die Zerstörungen während des Krieges können nur noch acht der neun Gewölbe genutzt werden. Inklusive Technik kostet der Anbau 343.000 Euro, wobei 63 Prozent davon förderfähig sind. Der städtische Eigenanteil würde in diesem Fall 126.910 Euro betragen.