Wesel. Der Meteorologe sprach im Saal Schepers – ein durchaus humorvoller Vortrag, der den Ernst des Klimawandels dennoch deutlich vor Augen führte.

Meteorologe Sven Plöger fordert: Energiewende jetzt

Für die Unternehmer Ansgar und Peter Borgmann ist der konkrete Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels eine Herzensangelegenheit. Zum dritten Mal luden sie deshalb den Diplom-Meteorologen Sven Plöger zu einem Fachvortrag, diesmal mit dem Titel „Klimawandel - Gute Aussichten für morgen!?“ in den Saal Schepers ein.

Humorvoll und kurzweilig brachte „Wetterfrosch“ Plöger den Anwesenden den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Wetter nahe, so dass eigentlich auch der letzte verstanden haben müsste: Es muss eine Energiewende geben und zwar jetzt. Als ganz aktuelles Beispiel nannte er die Waldbrände in Australien, für Plöger ein hausgemachtes Problem, bei dem der amtierende Präsident nicht erkenne, dass der Wunsch „Kohle mit Kohle“ zu machen, keine gute Idee ist.

Wetterlagen ziehen kaum weiter

Der wetterbestimmende Jetstream der Atmosphäre, der vom Temperaturunterschied zwischen Nordpol und Äquator lebt, verlangsamt sich. Plöger erklärt. „Der Jetstream ist dafür verantwortlich, dass die Wetter weiterziehen.“ Durch die starke Abschwächung entstehen immer öfter Wetterphänomene wie lange Hitze- und Dürreperioden oder Starkregen die auf einem Fleck verharren, oder zunehmende Tornados – wie der Sommer 2018 in Deutschland, aktuell die Hitze in Australien oder die Starkregenfällen im Dezember in Italien zeigen. Der Klimawandel, den Klimaforscher übrigens schon vor 30 Jahren in der Form vorausgesagt haben, wie er jetzt auftritt, mache die Entwicklung effizienterer Technologien und die Förderung von Alternativen zu fossilen Energieträgern dringend erforderlich, verdeutlichte Plöger. Ihm arbeiten die Politik und Klimakonferenzen viel zu langsam. Das in den 90er Jahren von den Politikern zugesicherte Ziel, den deutschen CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu senken, wurde nicht erreicht.

Lokales Info Wasserstoff Till Wodraschke von der Firma Bosch brachte den Anwesenden vor Beginn des Plöger-Vortrages in seinem kurzen Vortrag die Technologie des Wasserstoffs nahe. Sie befinde sich noch in der Entwicklung, Wodraschke sieht darin aber durchaus eine geeignete Alternative zu der fossil erzeugten Energie.

„Plötzlich ist den Politikern im Jahr 2014 aufgefallen, dass sich nichts bewegt hat“, so der TV-Moderator. Die katastrophale Klimapolitik verheize die Zukunft künftiger Generationen, das machten derzeit die „Fridays for Future“-Demonstrationen, von vielen Menschen nicht so gern gesehen, deutlich. Diese hätten zumindest bei Vielen ein Umdenken verursacht.

Ernst der Lage erkennen

Er selbst sei ein bekennender Fahrrad- und Bahnfahrer. „Nehmen Sie einfach den Fahrplan als Empfehlung, das nimmt den Frust raus“, so Plöger. Inlandflüge? Es sei ihm ein Rätsel, warum es diese gebe, denn „mit der Bahn komme ich genauso schnell von München nach Berlin“. Er forderte eine generelle Preiserhöhung auf 1000 Euro pro Flug.

Windkrafträder sind hässlich? Sven Plöger verglich: „Strommasten sehen auch nicht schöner aus, aber die waren eben immer schon da.“ Sie wollen den Strom aus der Steckdose? „Klar, aber irgendwo muss er produziert werden und immer gegen alles zu protestieren, bringt uns auch nicht weiter.“ Dass 80 Prozent der Energie immer noch fossil erzeugt werden, ist dem Fachmann unverständlich. Denn die Sonne liefere 6000-mal mehr Energie, als im täglichen Leben verbraucht werde. Sven Plögers Fazit: „Die Veränderung des Wetters in den letzten 30 Jahren ist krass. Wichtig ist es, den Ernst der Lage zu erkennen und gegenzusteuern.“