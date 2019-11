Marktplatz der Hilfe in Schermbeck startet am 30. November

Schermbeck. Wir helfen anderen – helfen Sie uns helfen – unter dem Motto startet am 30. November, der Marktplatz der Hilfe an der Ludgeruskirche Schermbeck.

Am Samstag vor dem ersten Advent geht es zum Marktplatz der Hilfe – das wissen die Schermbecker und dort gehen sie auch hin. Der Markt öffnet in diesem Jahr unter dem Motto „Wir helfen anderen – helfen Sie uns helfen“ am Samstag, 30. November, von 10 bis 18 Uhr seine Pforten.

Unzählige fleißige Hände arbeiten bereits „im stillen Kämmerlein“ an einem vielseitigen, kreativen und natürlich mit viel Liebe hergestelltem Sortiment, welches die verschiedenen Institutionen für Hilfsprojekte, oder die Jugendarbeit im Verein, verkaufen.

Um 10 Uhr sind die Stände parat, um 11 Uhr wird die Veranstaltung offiziell an der Kirchenpforte mit Gesang von Kindern, den Pastören der Gemeinde und dem Bürgermeister eröffnet. Mit der Vorabendmesse um 18 Uhr in der Ludgeruskirche wird der Markttag dann beendet.

16 Ehrenamtsgruppen engagieren sich

Im Jahr 2004 gründete Klaus Schneider den Initiativkreis und organisierte mit elf Ehrenamtsgruppen den karitativen Weihnachtsmarkt rund um die Ludgeruskirche. Im Jahr darauf waren es bereits 20 Gruppen, die für ein buntes Marktgeschehen sorgten.

Heute sind es 16 Ehrenamtsgruppen, die sich hier für soziale Projekte engagieren. Der Erlös des Tages wird für gemeinnützige Ziele und Projekte ausgegeben.

Doch es hängt ein Wermutstropfen über der Veranstaltung. „Ab dem Jahr 2021 sind die Einnahmen der Steuerpflicht unterworfen. Das heißt, jede Aus- und jede Einnahme muss belegt werden“, berichtet Werner Gertzen, Leiter des Initiativkreises.

Steuerpflicht bremst das Engagement aus

Ob die jetzigen Standbeschicker diese zusätzliche Aufgabe erledigen möchten, sei fraglich. In den letzten zwei Jahren hätten sich einige Stände bereits wegen des Arbeitsaufwandes zurückgezogen. „Es gibt zum Beispiel in den Kindergärten keine Leute mehr, die das machen wollen“, bedauert Gertzen.

Angeboten werden weihnachtliche Dekorationsartikel, Näharbeiten aus und für Indien, selbst hergestellte Leckereien, Kunsthandwerk oder geschmackvolle Bastelarbeiten und vieles mehr. Natürlich ist auch für Essen und Getränke recht vielfältig gesorgt, Mutters Küche kann an diesem Tag getrost kalt bleiben.

Kuchen, Musik, Tanz und Nikolaus lässt sich blicken

Auch die in der Bücherei eingerichtete Cafeteria sei wärmstens zu empfehlen. Ein Kuchenbuffet wartet dort auf Genießer. Das Rahmenprogramm wird mit Tanzaufführungen des TC Grün-Weiß, Musik zum Advent der Blaskapelle Einklang, dem offenen Singen mit dem Chor „Da Capo“ und Orgelvariationen der Organistin Elisabeth Klingner, gestaltet. Dagmar Wüstemann liest auch in diesem Jahr wieder an der Krippe Adventsgeschichten für Groß und Klein. Nicht zu vergessen natürlich den Nikolaus, der den ganzen Tag über den Markt schlendert, um die Kinder zu erfreuen.