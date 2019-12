Verkehr Lkw-Fahrer in Hamminkeln-Brünen schwer verletzt

Hamminkeln. Aus ungeklärter Ursache ist ein Weseler mit seinem Lkw in Brünen von der Straße abgekommen. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein Lkw-Fahrer aus Wesel ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Brünen schwer verletzt worden. Der 38-Jährige war gegen 14.25 Uhr mit seinem Laster auf der Straße „Zum Voshövel“ in Richtung Brünen unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw streifte mehrere Bäume, bevor er vor einem weiteren Baum zum Stillstand kam. Der verletzte Fahrer wird stationär im Krankenhaus versorgt. Der Lkw wurde abgeschleppt, die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 30.000 Euro.