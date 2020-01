Ein 53-Jähriger ist in Schermbeck schwer verletzt worden.

Unfall Lebensgefahr: 53-jähriger prallt in Schermbeck gegen Baum

Schermbeck. Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt gleich zweimal gegen einen Baum. Die Feuerwehr muss ihn aus dem Auto befreien.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebensgefahr: 53-jähriger prallt in Schermbeck gegen Baum

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall in am Mittwochmorgen gegen 11.05 Uhr in Schermbeck.

Ein 53-jähriger Schermbecker war auf der Weseler Straße mit einem Renault Clio in Richtung Schermbeck unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit dem Auto in Höhe des Pontwegs nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und anschließend gegen einen weiteren Baum.

Der Schermbecker verletzte sich schwer und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Weseler Straße nach dem Unfall zeitweise gesperrt

Für die Dauer der Bergung des Verletzten sowie für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. Gegen 12 Uhr konnten Polizisten die Vollsperrung aufheben und den Verkehr anschließend einspurig an der Unfallstelle vorbeiführen.

Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hünxe, Tel. 02858 / 91810-0, zu melden