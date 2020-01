Petra Schmidt-Niersmann, hier mit Hubert Kück (l.) und Manfred Schramm (r.) , tritt als Landrats-Kandidatin für Bündnis 90/ Die Grünen an.

Kreis Wesel. Petra Schmidt-Niersmann aus Dinslaken geht bei der Kommunalwahl als Landrats-Kandidatin ins Rennen. Ihr Ziel: Der Kreis soll klimaneutral werden.

Kreis Wesel: Grüne stellen eigene Landrats-Kandidatin auf

Die Grünen im Kreis Wesel treten mit einer eigenen Landrats-Kandidatin an. Das beschlossen die Mitglieder des Kreisverbandes bei ihrer Kreismitgliederversammlung in der Niederrheinhalle Wesel bei einer Gegenstimme. In der nachfolgenden Abstimmung entschieden die Grünen, Petra Schmidt-Niersmann ins Rennen zu schicken.

Die 61-jährige Dinslakenerin wird damit gegen Ingo Brohl (CDU) und Peter Paic (SPD) antreten. Der Amtsinhaber Dr. Ansgar Müller wird wie berichtet nicht erneut antreten. Die Grünen-Kandidatin ist gleichzeitig Sprecherin des Kreisverbandes und hat gemeinsam mit verschiedenen Bürgerinitiativen gegen diverse industrielle Großprojekte für den Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) gekämpft.

Schmidt-Niersmann stellt Klimawandel in den Mittelpunkt

Als Verwaltungsbeamtin will sie nicht nur verwalten, sondern vor allem auch gestalten, erklärte sie nach ihrer Wahl: „Die Herausforderungen, vor die uns der rasante Klimawandel stellt, sind groß. Die Menschen im Kreis Wesel sind bereit, für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. Der Kreis Wesel muss kurz- bis mittelfristig klimaneutral werden.“

Außerdem stellten die Mitglieder des Kreisverbandes die Reserveliste für den Kreistag auf. Als Spitzenkandidatinnen und -kandidaten wurden dabei Ulrike Trick aus Schermbeck und Hubert Kück aus Wesel gewählt. Auf den weiteren Plätzen folgen Petra Schmidt-Niersmann sowie Christian Drummer-Lempert, Helga Franzkowiak und Jürgen Bartsch. Die Versammlung der Kreisgrünen wird am kommenden Samstag, 25. Januar, mit der Wahl der weiteren Listenplätze fortgeführt.