Kreis Wesel: Grüne fordern Kalkulation zu den Müllgebühren

Kreis Wesel. Die Kreisgrünen fordern eine „deutliche Entlastung bei den Müllgebühren“, wenn in diesem Jahr die Müllverbrennungsanlage Asdonkshof abgeschrieben ist. Auch aus Wesel ist diese Forderung laut geworden.

Noch heute, nach 25 Jahren, kritisiert Grünen-Fraktionchef Hubert Kück, dass die Anlage überhaupt gebaut worden ist. „Der Aufstellungsbeschluss zum Bau der Müllverbrennungsanlage Asdonkshofwar ein eklatanter Fehler von SPD, CDU und FDP“, sagt er. Müllverbrennungsanlagen seien ein Leuchtturmprojekt in der damaligen Zeit gewesen. Im Kreis Wesel seien nicht die notwendigen Müllmengen vorhanden, damals wie heute. Daher habe man Müll zu ermäßigten Preisen angekauft.

Grüne drängen auf konkrete Zahlen

Währen die Verbraucher im Kreis Wesel neben der anfallenden Arbeitsgebühr über die Grundgebühr auch für Planung und Bau gezahlt haben, seien für Fremdlieferungen nur die Arbeitsgebühr fällig gewesen. Die Kreis Weseler hätten somit mehr für die Entsorgung in der kreiseigenen Anlage gezahlt als Auswärtige.

„Es ist ungerecht, dass wir im Kreis Wesel mit die höchsten Müllgebühren in ganz Europa zu zahlen haben“, sagt Kück. Jetzt geht es darum, wie die künftigen Müllgebühren aussehen, nachdem die von ihnen so ungeliebte Anlage nach 25 Jahren abgeschrieben ist.

Dass die Gebühren im kommenden Jahr sinken, ist klar und angekündigt. Nur: Konkrete Zahlen gibt es noch nicht. Jürgen Bartsch, in der grünen Kreistagsfraktion für das Thema zuständig, kritisiert das, denn bereits im Juni 2018 war die Verwaltung im Kreisausschuss beauftragt worden, die Zahlen zu erarbeiten und dem Kreistag vorzulegen. Doch aktuell können die Gremien der Kreis Weseler Abfallgesellschaft (KWA) wegen der Corona-Krise nicht tagen.

Gegen eine Grundgebühr, die nicht zur Müllvermeidung anreizt

Bartsch fordert, das die Kreisverwaltung die vorliegenden Berechnungsmodelle noch vor der Sommerpause vorlegt, damit noch der alte Kreistag darüber entscheiden kann. Die Materie ist kompliziert, es sei einem neuen Kreistag nicht zuzumuten, sich in weniger als zwei Monaten einzuarbeiten.

Der Landrat hatte in einem Brief an die Fraktionen im Weseler Stadtrat angekündigt, die Kalkulationen noch vor dem Sommer bekannt zu machen.

Besonders spannend ist für die Grünen, ob es auch künftig eine zweigeteilte Gebühr geben wird. Sie lehnen eine Grundgebühr ab, weil sie keine Anreize zur Müllvermeidung bietet und setzen auf eine reine Leistungsgebühr.