Landratswahl im Kreis Wesel: Es kommt zur Stichwahl

Das Kreishaus in Wesel. Wer wird der neue Landrat?

Kreis Wesel. Wie wählen die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Wesel bei der Kommunalwahl 2020? Hier finden Sie aktuelle Zahlen zur Landrats- und Kreistagswahl.

Am Wahlabend schauten die Menschen im Kreis Wesel auch auf die Wahl des Kreistages und des neuen Landrates. Dr. Ansgar Müller (SPD) ist nach 16 Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Wer wird sein Nachfolger? Am Wahlsonntag wurde das noch nicht entschieden: Ingo Brohl (CDU) konnte zwar die meisten Stimmen holen (36,52%), muss in der Stichwahl aber gegen Dr. Peter Paic (SPD) antreten, auf den 30,99 Prozent der Stimmen entfielen.

In diesem Artikel finden Sie die vorläufigen Endergebnisse zur Wahl des Landrates:

Wahl zum Landrat - so haben die Menschen im Kreis Wesel gewählt:

