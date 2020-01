Kollision mit Lkw: Zwei Männer in Wesel schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B58n Höhe Büderich sind der 19-jährige Fahrer eines Kleintransporters und sein 24-jähriger Beifahrer nach ersten Informationen der Polizei Wesel schwer verletzt worden.

Gegen 15.10 Uhr seien die beiden Männer am Donnerstag auf der Xantener Straße in Richtung Wesel unterwegs gewesen, als sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr gerieten. Dort kollidierte der Kleintransporter mit einem entgegenkommenden Tanklastwagen aus den Niederlanden, der in Richtung Alpen fuhr. Der Fahrer des Lkw blieb laut Polizei unverletzt. (red)