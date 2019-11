Keine Landesförderung für Wirtschaftswege in Hamminkeln

Hamminkeln. Die Fördertöpfe sind für dieses Jahr leer. Die Bezirksregierungen in Arnsberg und Münster waren schneller in der Bewilligung als die Düsseldorfer

Das war wohl erst mal nix. Die Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt Hamminkeln in diesem Jahr keine Fördergelder für die Sanierung von Wirtschaftswegen. Das sorgte im Bauausschuss für lange Gesichter. Beantragt waren Sanierungen für Vierwinden, Westfeldweg, Langenhoffsweg und Alte Poststraße. Der technische Verwaltungsvorstand Bernhard Payer bemühte sich um Sachlichkeit bei seinen Erklärungen, warum es so kam, wie es eigentlich nicht kommen sollte, konnte seinen Ärger aber nicht ganz verbergen.

Denn eigentlich sollte die Beantragung ganz einfach laufen, doch dann forderte die Bezirksregierung immer wieder neue Nachweise. „Wir wussten nicht, dass sich die Bedingungen alle vier Wochen ändern“, so Payer. Umso ärgerlicher, dass andere Bezirksregierungen wie Arnsberg und Münster für ihre Kommunen die Förderanträge flott beschieden hatten und deshalb ein Großteil der Landesförderung in diese Regionen floss. Nun ist der Topf für 2019 leer. Doch Fachdienstleiter Albert Könning will sich nicht geschlagen geben, im kommenden Jahr den nächsten Förderantrag stellen und hofft, dann ein „Arbeitsgerüst“ für weitere Förderanträge in den nächsten Jahren zu haben.

Stadt saniert nun mit eigenem Geld

Damit aber nach jahrelangen Diskussionen sich endlich etwas tut beim Thema, nimmt die Stadt nun die Eigenmittel, die sie für 2019 in den Haushalt eingestellt hatte, in die Hand und saniert mit dem Lehmberg und der Bislicher Straße zwei marode Wege, die so oder so nicht gefördert worden wären. Es handelt sich um insgesamt 2,1 Kilometer Strecke, die 361,750 Euro kosten sollen. Die Maßnahmen sind bereits ausgeschrieben und sollen noch in diesem Jahr in Auftrag gegeben werden, damit die Arbeiten bereits im Frühjahr beginnen können.