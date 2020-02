Katholische Kirche in Hamminkeln hat viele Baustellen

Die eine Baustelle in Dingden ist noch nicht fertig, da steht bei der katholischen Kirche in Hamminkeln direkt die nächste vor der Tür. Die Außenfassade und vor allem der Turm von Maria Himmelfahrt müssen dringend saniert werden. Am Dienstag, 11. Februar, um 20 Uhr informieren die Fachplanerin Sarah Hutt und der Architekt Ralf Badura im Pfarrheim Hamminkeln, Marienplatz 2, die Gemeinde über das Vorhaben informieren.

Experten hatten mit Drohne und Hubsteiger das Gotteshaus, das unter Denkmalschutz steht, unter die Lupe genommen und diverse Schäden an der Ziegelfassade und am Turm entdeckt. „Der Turm ist nicht einsturzgefährdet“, beruhigt Pfarrer Ralf Lamers die Gemüter, aber „dringend sanierungsbedürftig“. 1,3 Millionen Euro, haben erste Kostenaufstellungen ergeben, werden die Arbeiten an der Kirche kosten.

Rodungsarbeiten noch in diesem Monat

Lokales Gottesdienste ohne Orgelmusik? Es könnte sein, dass ab dem 1. Mai in Maria Frieden keine Orgel mehr erklingt. Der hauptamtliche Kirchenmusiker, der zu diesem Datum anfangen sollte, ist kurzfristig wieder abgesprungen. Die bisher sechs ehrenamtlichen Kirchenmusiker sollen aber nicht in die Bresche springen, denn es sei, so Lamers, absehbar, dass einige nicht auf Dauer bleiben werden. Die Pfarrei schreibt die Stelle neu aus. Doch Kirchenmusiker sind begehrt und Hamminkeln ist nicht der Nabel der Welt.

Noch in diesem Monat sollen die Rodungsarbeiten hin zur Diersfordter Straße beginnen. Denn mit dem Stichtag 1. März können Baumfällarbeiten nicht mehr durchgeführt werden. Die Bepflanzung an der Kirche wird nicht nur für das benötigte Gerüst entfernt. Hier sollen auch Baumaterialien gelagert werden, die für die Arbeiten nötig sind.

In Dingden sollte der Turm von St. Pankratius eigentlich schon fertig sein, doch die Arbeiten verzögern sich bis Ende März. Die Bauarbeiter haben Schäden entdeckt, mit denen sie nicht gerechnet hatten, aber an anderen Stellen sei dafür weniger zu sanieren. Weshalb der Kostenrahmen von 1,2 Millionen Euro wohl eingehalten werden kann. Ausnahme: Die Kosten für das Gerüst, das länger als geplant stehen bleibt. Ein weiterer Grund für die Verspätung ist der spezielle Mörtel, der an der Kirche verwendet wird. Der trocknet mit 30 Tagen extrem langsam aus und kann Kälte und viel Regen nicht sonderlich gut vertragen.

Auch in Ringenberg bröckelt es

In Ringenberg bröckelt nun das Außenmauerwerk an der Christus-König-Kirche. Innen ist das Gotteshaus erst vor kurzer Zeit saniert worden, jetzt müssen die Bauarbeiter außen an die Fassade ran. Noch gibt es aber keine Finanzierungszusage vom Bistum. Auf die hofft die Gemeinde auch bei der St.-Antonius-Kapelle in Nordbrock, die in drei Jahren ihren 100. Geburtstag hat. Erste Pläne werden zurzeit entwickelt.

Gedanken will sich die Gemeinde auch über die künftige Nutzung des Pfarrhauses in Loikum machen, das nach dem Auszug von Pfarrer Franz-Josef Pail leer steht. Eine Grundsanierung steht an, aufgeben will die Gemeinde das Gebäude nicht. Schließlich dient der ehemalige Stall ja auch als Pfarrheim für St. Antonius und die Pfarrei hat sich Dezentralität auf die Fahne geschrieben.