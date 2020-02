Brauchtum Junge Narren tauchen in Schermbeck in die Karnevalswelt ab

Schermbeck. Die große Kinder-Karnevalsparty in der Schermbecker Kolpingbegegnungsstätte begeisterte. Betreuer als Quallen und Krabben verkleidet.

Unter dem Motto „Jetzt tauchen wir ab“ feierte der Nachwuchs auch dieses Jahr ausgelassen in der Kolpingbegegnungsstätte in Schermbeck. Am Nachmittag waren zunächst die jüngeren Jecken von sechs bis acht Jahren zu Gast. Am frühen Abend kamen die neun- bis zwölfjährigen Kinder zu der fast zwei-stündigen Karnevalsparty.

Das rund 200 Kinder an diesem Tag hier Karneval feiern konnten, war möglich, weil ein ehrenamtliches Mütter-Väter Team die Organisation übernommen hat.

Unterstützt wurden diese von den inzwischen jugendlichen Karnevalisten, die in früheren Jahren schon fleißig Erfahrung sammeln durften und unter anderem die komplette Moderation übernahmen.

Die Gäste genossen ein buntes Programm, das von 19 Kindern (die sich „Kolpinis“ nennen) gestaltet und mehrfach mit einer dreistufigen „Welle“ gefeiert wurde.

So feierten unter anderem Frösche, Marienkäfer, Indianer und Prinzessinnen fröhlich miteinander.

Sehr originell auch die Betreuerinnen, die als Krabben und Quallen das Piratenschiff kaperten – nach dem Motto „Kolping Ahoi!“

Es gab eine Jungenband, viele Sketche, eine Schwarzlichtaufführung, eine Akrobatik- sowie eine Tanzgruppe. Spiele der Publikumsmannschaften „Tigerenten und Frösche“ durften natürlich auch nicht fehlen. Eine Polonaise aller Kinder führte zum Pizza-Buffet und zur Getränkestation.

Zum Schluss konnten alle Jecken in der närrischen Arena ausgelassen Tanzen und mit dem Lied „Aloha Heja He“ nach Hause rudern.