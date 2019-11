Wesel. lka Bessin kommt mit ihrem Comedyprogramm „Abgeschminkt und trotzdem lustig!“ am 16. Dezember ins Lutherhaus nach Wesel.

Im Lutherhaus Wesel gibt’s 100 Prozent Ilka Bessin

In den vergangenen drei Jahren ist es ruhiger geworden um Ilka Bessin – allerdings nur auf, nicht neben der Bühne. Nach dem Abschied von ihrer Kunstfigur „Cindy aus Marzahn“ hat sich die Stand-up-Komikerin auf TV-Auftritte konzentriert und auf die Veröffentlichung ihres ersten Buches. Nun aber können sich die Fans freuen: Die Berlinerin geht mit ihrem ersten Comedyprogramm „Abgeschminkt und trotzdem lustig!“ auf Tour. Am Montag, 16. Dezember, gastiert Ilka Bessin im Lutherhaus in Wesel. Christian Schyma sprach im Vorfeld mit der mehrfachen Gewinnerin des Deutschen Comedypreises.

Frage: Nach drei Jahren sind Sie wieder live zu sehen. Wie groß ist die Vorfreude?

Ilka Bessin: Ich habe ein bisschen Ruhe gebraucht – das hatte auch mit Dingen im privaten Umfeld zu tun. Aber natürlich ist es immer toll, auf der Bühne zu stehen, relativ dicht am Publikum zu sein und mit den Leuten zu quatschen. Die Freude darauf ist riesig.

Frage: Unverkleidet, unverblümt, unverfälscht, 100 Prozent Ilka – so umschreiben Sie ihr Soloprogramm. Das heißt, die Zuschauer erfahren auch viel über den Menschen hinter dem Comedian?

Ilka Bessin: Die beiden unterscheiden sich nicht großartig voneinander. Ich mache auf der Bühne keine 180.000-Grad-Wendung. Ich rede, wie mir der Mund gewachsen ist. Bin mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Auch Cindy war immer Ilka Bessin, genau wie Ilka Bessin immer Cindy sein wird.

Frage: Nach einem guten Jahrzehnt haben Sie Cindy verabschiedet. Wie schwer ist die Trennung gefallen?

Ilka Bessin: So etwas fällt einem schon schwer, denn es war eine tolle Zeit mit dieser Figur. Aber man muss sich ja weiterentwickeln. Wer ein Rad mit Stützrad hat, will irgendwann auch mal ein großes Fahrrad bekommen. Es geht jetzt in eine andere Richtung, ich will jetzt die Person zeigen, die hinter Cindy steckt. Auch mit den Sorgen des Alltags. Und den Leuten sagen: So bin ich halt!

Frage: Was erwartet die Zuschauer in Ihrem neuen Programm?

Ilka Bessin: Wir reden über alles, über Alltagsgeschichten und darüber, dass ich 48 bin und in zwei Jahren 50 werde. Und ich werde singen, auch wenn ich es nicht kann. Ein Klavier auf der Bühne hätte ich gerne mal – nicht um darauf zu spielen, sondern weil ich es einfach schön finde. Natürlich werden auch politische Dinge angesprochen, die Umwelt, das Klima, die E-Roller und tagesaktuelle Geschehnisse. Die Leute können zuhören und genießen.

Frage: Wie würden Sie ihre Art von Humor charakterisieren?

Ilka Bessin: Bei mir gibt es keinen Satz, der noch 18 Nebensätze enthält. Ich sage einfach frei heraus, was ich denke. Und hochdeutsch zu sprechen, versuche ich erst gar nicht. Das funktioniert nicht.

Frage: Momentan gibt es ein großes Angebot von Comedians, die Begeisterung der Zuschauer wächst gefühlt täglich. Eher Fluch oder Segen?

Ilka Bessin: Nun, wenn man in die Bäckerei geht, will man ja auch nicht nur zwischen Streuselschnecke und Bienenstich wählen können. Also ist es gut, dass es so viele Comedians gibt, außerdem hat jeder einen anderen Stil. Das Wichtigste ist aber doch, dass die Leute rausgehen, ins Theater kommen, sich dafür schön machen und eine gute Zeit haben.

Frage: Was verbinden Sie mit dem Niederrhein, mit Wesel?

Ilka Bessin: An die Stadt habe ich gute Erinnerungen, da bin ich auch schon mal aufgetreten. Ich bin gespannt darauf, wieder an die alten Orte zurückzukehren. Allgemein fahre ich gerne von Stadt zu Stadt, lerne dabei viele Leute kennen.

Frage: Wie sehen Ihre Zukunftspläne für die Zeit nach der Solo-Tour aus?

Ilka Bessin: Zunächst einmal wird mein erstes Buch verfilmt. Vielleicht werde ich ein zweites Buch folgen lassen, vielleicht auch mal ein Kinderbuch schreiben. Man sollte sich alle Wege offen lassen….