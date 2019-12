Hier gibt’s in Wesel und Umgebung an den Feiertagen Brötchen

Leckere Frühstücksbrötchen an Weihnachten oder Silvester? Kein Problem. Die Bäckereien in Wesel, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck haben bis zum Vormittag oder frühen Nachmittag geöffnet. Doch wer am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag seine Familie mit frischen Brötchen beglücken will, muss sich auf die Suche machen. Gute Chancen verspricht eine Bäckerei mit angeschlossenem Café. Zumindest an Neujahr aber ist zu Hause die Aufback-Variante angesagt, denn an diesem Tag sind alle Bäckereien geschlossen.

So öffnen die Bäckereien in Wesel

Die Bäckerei Dams ist am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr geschlossen. Die Filiale in Ginderich ist Heiligabend von 6 bis 13 Uhr, Silvester von 6 bis 14 Uhr geöffnet, die in Büderich jeweils von 6 bis 12 Uhr.

Drei Filialen betreibt die Bäckerei Schollin in Wesel – alle sind an den Feiertagen geschlossen. An der Wittenberger Straße 2 ist an Heiligabend von 6 bis 13 Uhr, an Silvester von 6 bis 14 Uhr geöffnet. Die Filiale an der Kraftstraße 15 an beiden Tagen von 6 bis 13 Uhr und die im Baumarkt Stewes an der Robert-Bosch-Straße an Heiligabend von 6 bis 13 Uhr, an Silvester von 6 bis 14 Uhr.

Die vier Filialen der Bäckerei Hertrampf in der Innenstadt (Brückstraße 8, Kreustraße 18 und Hohe Straße 5) sowie die in der Feldmark an der Hamminkelner Landstraße 60 sind an Heiligabend und Silvester jeweils von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet. An den drei Feiertagen ist die Bäckerei geschlossen.

Bei der Bäckerei Bors bekommt man am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils von 8 bis 12 Uhr seine Festtagsbrötchen – allerdings nur in der Filiale am Marktplatz Feldmark. Die übrigen Filialen am Schepersweg 1, an der Felixstowestraße 5, an der Mühlenfeldstraße 20 und an der Hamminkelner Landstraße 173 sind allesamt nur an Heiligabend von 6 bis 12.30 Uhr und an Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Feiertagsbrötchen gibt es bei der Bäckerei Ernsting am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils von 8 bis 12 Uhr in den Filialen am Großen Markt 3, an der Schermbecker Landstraße 34 - 36, an der Kurt-Kräcker-Straße 61 am Fusternberg und am Markt 1 im Fair Flüren. An Heiligabend ist dort jeweils von 6 bis 13 Uhr, an Silvester von 6 bis 14 Uhr geöffnet. Die Filiale an der Reeser Landstraße 22 ist dagegen an den Feiertagen geschlossen, hat lediglich an Heiligabend von 5.30 bis 12 Uhr geöffnet. Im Rewe-Markt am Marktplatz 23 in der Feldmark ist die Filiale an Heiligabend von 6 bis 14 Uhr, an Silvester von 6 bis 16 Uhr geöffnet. Am 1. Weihnachtstag ist geschlossen, am 2. Feiertag aber gibt es von 7.30 bis 11.30 Uhr frische Brötchen.

Die Bäckerei Büscher mit Filialen an der Schillerstraße 1 in Flüren, an der Wilhelmstraße 14, am Kornmarkt, an der Blankenburgstraße 20 und an der Feldstraße 11 in Obrighoven hat an Heiligabend und Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet, ist an den Feiertagen aber geschlossen.

An Heiligabend und Silvester hat Backwerk am Viehtor jeweils von 7 bis 12 Uhr geöffnet, an den drei Feiertagen ist aber geschlossen.

Die Bäckerei Büsch im Edeka Komp in Lackhausen ist an Heiligabend und Silvester jeweils von 7 bis 14 Uhr geöffnet. An den Feiertagen ist geschlossen.

Bei Kornbäcker an der Hohe Straße 37 und an der Bislicher Straße 22 gibt es an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr und an Silvester von 8 bis 15 Uhr Brötchen. An den Feiertagen ist jeweils geschlossen.

Die Bäckerei Kamps im Rewe-Markt an der Friedrichstraße ist an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und an Silvester von 7 bis 16 Uhr geöffnet.

Freuen können sich die Kunden der Bäckerei Overkamp, denn in der Filiale an der Hamminkelner Landstraße 114 a in Blumenkamp ist am 2. Weihnachtstag von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester bekommt man zwischen 6 und 12.30 Uhr Brötchen. Die Filiale am Marktplatz in Feldmark ist dagegen an den Feiertagen geschlossen und nur zu den Zeiten wie in Blumenkamp geöffnet.

Die Öffnungszeiten der Bäckereien in Hamminkeln

Die Bäckerei Bors an der Raiffeisenstraße 4, am Weikenrott 9, an der Sperlingstraße 1 und an der Hohen Straße 1 verkauft Brötchen nur an Heiligabend von 6 bis 12.30 Uhr und an Silvester von 6 bis 13 Uhr.

Die vier Filialen der Cafe Bäckerei Konditorei Winkelmann in Hamminkeln, Dingden, Mehrhoog und Brünen haben an Heiligabend von 6 bis 13 Uhr, an Silvester von 6 bis 14 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr ist geschlossen.

Dafür gibt’s in der Bäckerei Overkamp an der Brüner Straße 2 auch am 2. Weihnachtstag leckere Brötchen, nämlich von 7 bis 11 Uhr. An Heiligabend und Silvester ist hier von 6 bis 12.30 Uhr geöffnet.

So öffnen die Bäckereien in Hünxe:

Die Bäckerei Schollin öffnet ihre Filiale an der Dorstener Straße an Heiligabend von 6 bis 12 Uhr, an Silvester von 6 bis 13 Uhr, in der Edeka-Filiale am Danziger Platz zu gleichen Zeiten.

In der Bäckerei Ernsting ist die Filiale an der Hauptstraße 53 in Bruckhausen am 1. Weihnachtstag geschlossen, am 2. Weihnachtstag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. An Heiligabend ist von 6.30 Uhr bis 12 Uhr, an Silvester von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Filiale im Rewe-Markt am Marktplatz 8 ist am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils von 7 bis 12 Uhr geöffnet, an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr, an Silvester von 8 bis 16 Uhr.

Die Bäckerei Büscher hat in ihrer neuen Filiale an der Hünxer Straße in Drevenack an Heiligabend und Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet. An den Feiertagen ist geschlossen.

Die Bäckerei Büsch im Edeka Kirsch ist an Heiligabend und an Silvester jeweils von 7 bis 14 Uhr geöffnet, nicht aber an den Feiertagen.

Die Bäckereien in Schermbeck sind an diesen Tagen geöffnet

Die Bäckerei Schult an der Mittelstraße 37 in Schermbeck und an der Kirchstraße 71 in Gahlen hat jeweils von 6 bis 13 Uhr an Heiligabend und Silvester geöffnet.

Kleinespel & Imping an der Mittelstraße 72 hat an Heiligabend von 7 bis 13 Uhr, an Silvester von 7 bis 15 Uhr geöffnet. Beide Bäckereien sind an den Feiertagen geschlossen.

Manche dürfen länger auf haben

Seit Oktober dürfen Bäcker sonntags grundsätzlich länger öffnen: Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass frische Brötchen auch außerhalb der vorgeschriebenen Öffnungszeiten verkauft werden dürfen – allerdings nur in Filialen, in denen neben dem Thekenverkauf auch ein Cafébereich vorhanden ist. Diese Bäckereien zählen in diesem Fall als Gaststätten, so das Urteil.

Für alle anderen Bäckereien gilt in Nordrhein Westfalen, dass sie sonntags maximal fünf Stunden Brot und Brötchen verkaufen dürfen. In den meisten Fällen öffnen die Bäcker sonntags in den Morgenstunden. Lediglich in Berlin dürfen Bäcker auch sonntags neun Stunden öffnen.