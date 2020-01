Herbert Reul in Wesel: Regeln müssen für alle gelten

Das Vertrauen in den Staat und die Polizei nimmt ab, Beleidigungen und Hetze besonders im Internet dagegen zu. Und die gefühlte Kriminalität steigt, obwohl sie statistisch gesehen sinkt – wie kann die Politik angesichts dieser Tendenzen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, das Vertrauen stärken? Dieser Frage geht NRW-Innenminister Herbert Reul beim Neujahrsempfang der CDU Wesel am Montagabend nach.

Sein Credo: Es geht nicht von jetzt auf gleich, sondern nur, indem man Probleme Schritt für Schritt anpackt – und Profil zeigt. „Das heißt, für etwas stehen“.

Dabei ist er selbst auch schon für seine Positionen heftig kritisiert worden. Auch darüber spricht Reul im vollen Ratssaal vor über 300 Gästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden. Zum Beispiel für die umstrittene Räumung des Hambacher Forstes, den die Braunkohle-Gegner besetzt hielten. In Wesel verteidigt Reul den Polizeieinsatz. „Rechtsbruch ist Rechtsbruch“, argumentiert er.

Reul verteidigt Einsatz im Hambacher Forst

Häuser im Wald auf einem fremden Grundstück bauen, das gehe nicht. Steine werfen auch nicht. Der 67-Jährige erntet dafür viel Applaus. Er verstehe nicht, fährt er fort, warum Rechtsbrüche so unterschiedlich bewertet werden. Für Gesetzeswidrigkeiten, die im Zuge seiner 1000-Nadelstiche-Strategie gegen die Clan-Kriminalität aufgedeckt wurden, habe er dagegen große Zustimmung erhalten. „Das Recht gilt jedoch für jeden“, sagt Reul.

Lokales CDU stellt eigenen Bürgermeister-Kandidaten Mit einem Rückblick auf das Jahr 2019 eröffnete der CDU-Vorsitzende Sebastian Hense den Neujahrsempfang. Zu den Erfolgen zählt er die Bereitstellung der 90 Millionen Euro für die Schulsanierung oder die Tatsache, dass die Steuern stabil bleiben. Aus CDU-Sicht spielt die Ansiedlung von Betrieben auch für den Klimaschutz eine wichtige Rolle: Mehr Arbeitsplätze vor Ort bedeuten weniger Pendler.

Hense konnte sich nicht verkneifen, auf einen umstrittenen Vorschlag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Ludger Hovest einzugehen. Der hatte vor einiger Zeit gefordert, die Parteien mögen bei der Kommunalwahl beispielsweise in Wesel und Schermbeck auf eigene Kandidaten verzichten, da die Amtsinhaber doch gute Arbeit machen. Die Schermbecker SPD hat den Vorschlag bereits zurückgewiesen. Hense kritisierte die Idee von Hovest als „politisches Geplänkel“. Die CDU in Wesel werde einen Kandidaten stellen und Ende Januar den Namen nennen. „Ich bin froh, dass Sie uns nicht schon einen Kandidaten vorgeschlagen haben“, wandte sich Hense an den SPD-Chef.

Mit Blick auf den mutmaßlichen Anschlag auf die Moschee in Wesel sprach der CDU-Vorsitzende von einer „traurigen, schrecklichen Sache. Wir stehen an der Seite aller Menschen, die in unserer Stadt friedlich leben wollen.“ Wie berichtet, hatten Unbekannte am 31. Dezember versucht, einen Brandanschlag auf einen islamischen Kulturverein an der Pastor-Bölitz-Straße zu verüben – zum Glück schlug er fehl.

Den Rechtsstaat wertschätzen, Regeln durchsetzen, denjenigen den Rücken stärken, die sich dafür einsetzen – das ist das Thema des Innenministers an diesem Abend. Kritik an seinem Vorgehen hat er häufiger einstecken müssen, zum Beispiel auch an seiner Null-Toleranz-Strategie. „Einige dachten, wir fahren jetzt mit Wasserwerfern durch die Städte“.

Bodycams sorgen für mehr Sicherheit

Er erklärt sein Anliegen so: „Die Polizei muss konsequent handeln im Sinne des Rechtsstaates“. Dazu tragen auch die Bodycams für die Beamten bei, die Reul bis Ende 2020 flächendeckend im Land einführen will. Diese Kameras, so glaubt er, können Angriffe verhindern – man will ja nicht dabei gefilmt werden, so Reul. „Sie wirken deeskalierend“.

CDU Stadtverbandsvorsitzender Sebastian Hense (v.l.), Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Innenminister Herbert Reul beim Neujahrsempfang. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Das fehlende Vertrauen der Menschen in Staat und Polizei „macht mir Kummer“, gesteht Reul ein. Das Wahlergebnis in Thüringen nennt er „erschreckend“, weil Rechte und Linke so stark geworden sind. Ein Ausdruck des Misstrauens. „Die Wirklichkeit hat sich zum Positiven gewandelt, aber die Menschen sind unruhig“. Reuls Überzeugung: Den Vertrauensverlust kann man wieder in den Griff kriegen. „Man kann Probleme nicht auf einmal lösen. Aber man muss sie angehen“. Und versuchen, diese Schritte zu erklären.

Ein Stoff-Esel als Gastgeschenk für den NRW-Innenminister

Dass es eine hundertprozentige Sicherheit im Land nicht geben wird, räumt er ebenfalls an diesem Abend ein, auch mit Blick auf den jüngsten Vorfall in Gelsenkirchen, wo ein vermutlich verwirrter, islamistischer Täter zwei Polizisten angegriffen hat und erschossen wurde. Einer von vielen Angriffen auf Polizisten. Er fordert Anerkennung für Menschen, die Ja zum Rechtsstaat sagen, auch Bürger müssten sich einmischen und kümmern, zum Beispiel um den Nachbarn.

Am Ende erhält er anhaltenden Applaus und als Gastgeschenk einen grauen Stoffesel, den Reul an seinen ersten Enkel weitergeben will, wie er sagt. Denn eine bleibende Erinnerung an Wesel hat er bereits: Den Eselorden „verdiente“ er sich im Jahr 2001, weil er damals mitverantwortlich war für die CDU-Kampagne „Kinder statt Inder“.