Heiligabend-Menue für Bedürftige im Weseler Ratskeller

„Macht die Türen auf – macht die Herzen weit,“ das treffliche Weihnachtslied des Liedermachers Detlev Jöcker erklang am Mittag des Heiligen Abends ganz passend im Ratskeller.

Das Gitarrenduo Franz Jöhren und Klaus Dicks verbreitete mit seinem Gesang eine festliche Stimmung im weihnachtlich dekorierten Restaurant. Die Musiker hatten sich gern bereit erklärt eine halbe Stunde kostenlos zu spielen, am Ende blieben sie doch fast bis zum Schluss. „Es ist schön hier“, sagte Franz Jöhren schlicht.

Die Menschen erreichen

Karl-Heinz Voss, der Betreiber des Restaurants, hatte 120 Menschen, die sich allein fühlten, oder die sich kein tolles Essen leisten können, zum gemeinsamen Drei-Gang-Menü in Buffetform eingeladen. Angemeldet haben sich letztendlich 80 Frauen und Männer mit und ohne Kinder. Das Essen fertigzustellen und das Fest zu organisieren, ist eine seiner leichtesten Übungen, das sei kein Problem gewesen, so Voss, der diese Aktion zum ersten Mal durchführte. Sondern: „Es ist schwierig den entsprechenden Kreis der Menschen zu erreichen, den wir damit angesprochen haben“, sagte er.

Eine Mitarbeiterin sei am Tag vor Heiligabend noch durch die Straßen gelaufen um Obdachlose einzuladen. Diese fehlten dann aber. Apropos Mitarbeiter. Diese haben in der letzten Woche vor Weihnachten das Trinkgeld gesammelt und für diese Aktion gespendet.

Spendensumme in Höhe von 400 Euro

Damit wird allerdings nicht das köstliche Mahl finanziert, sondern es ist für einen sozialen Zweck in Wesel gedacht. Rund 400 Euro betrug die Spendensumme am Mittag. „Das Geld soll unbedingt in Wesel bleiben“, betont der Gastronom. Eine Weselaner Familie hat 80 Geschenktüten mit weihnachtlichem Süßkram, Mandarinen und jeweils einem Büchlein mit Sinnsprüchen für die Gäste abgegeben.

Hildegard Dombrich, die wie sie sagte viel mit Kräutern arbeitet und „gern gibt“, hat 80 kleine Töpfchen mit duftendem Lavendelöl für die Menschen im Ratskeller abgefüllt. Für die innere Ruhe an diesem Tag. „Ich teile gern mit Menschen – ich bin ein Herzensmensch“, sagt sie von sich. Einen Glückscent hatte sie ebenfalls zu verschenken.

Einsatz verschenken

Ihren Einsatz verschenken wollte an diesem besonderen Mittag auch die Chilenin Daniela Penailillo, die einige Jahre in Wesel gelebt und auch noch Verbindung zu Menschen in der Stadt hat. „Ich wollte gern helfen“, sagt sie, aber Servicekräfte waren an diesem Tag genug „an Bord“.

So verteilte sie die Geschenktüten nach dem Mittagessen an die Menschen, die sich darüber sehr freuten. „Das war wirklich sehr schön“, kommentierten zwei ältere Herren, die das Festtagsmenue gemeinsam genossen haben, bevor sie sich auf den Heimweg machten.