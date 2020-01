Hamminkeln. Die Hamminkelner SPD fordert die Stadt auf, eine Bürgerinfo neuen Förderschule in Ringenberg zu organisieren. Sie will Gerüchten vorbeugen.

Hamminkelner SPD will Bürgerinfo zur Schule in Ringenberg

Die Hamminkelner SPD muss sich aktuell mit verschiedenen Anfragen auseinandersetzen, welche Schüler in der in der Ringenberger Grundschule beschult werden sollen. Im Rat war zuvor die Entscheidung getroffen worden, dem Neukirchener Erziehungsverein dort Räumlichkeiten bereitzustellen.

„Leider sind dabei auch sehr unsachliche Statements abgegeben worden. Um der Gerüchteküche keine weitere Nahrung zu geben, schlägt die SPD Fraktion vor, zeitnah eine Infoveranstaltung durch die Verwaltung in Ringenberg durchzuführen“, teilt der SPD-Fraktionsvorsitzende Jörg Adams mit.

Präsentation des Erziehungsvereins erwünscht

Idealerweise könnte sich der Neukirchener Erziehungsverein dort auch noch einmal präsentieren, schlägt die SPD in einem Antrag an Bürgermeister Bernd Romanski vor. „Eine ähnliche Präsentation, wie sie der Politik bereits vorgestellt wurde, wäre sicher hilfreich. Wir bitten Sie daher, mit dem Erziehungsverein in Kontakt zu treten und gemeinsam eine solche Veranstaltung in Ringenberg durchzuführen“, heißt es in dem Antrag.